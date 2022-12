Sin nombrar a Petro, Duque insiste en que un pirómano quiere capitalizar el caos

El presidente Iván Duque, en entrevista con Mañanas BLU, dio un parte de tranquilidad por la jornada de paro nacional que se desarrolla este miércoles y aseguró que “hay personas que quieren, en este momento, capitalizar políticamente el caos”.

“El llamado a la desestabilización me parece que no es responsable. Con mi respuesta se sabe claramente a quien me estoy refiriendo”, en una clara alusión al senador Gustavo Petro.

“Cuando se hacen mensajes de señalamientos criminales contra mi persona, cuando se hace invitación al rechazo a mi persona sobre la base de premisas falsas y apelando a epítetos irresponsables (…). Se muestra que claramente hay una invitación permanente a las protestas, pero es un llamado que se hace sobre la base de infundir odios, odio de clases, hacia sectores políticos y, además, exagerando y tergiversando la realidad”, enfatizó.

Duque manifestó que respeta el derecho a la protesta pacífica, pero que esta no se puede convertir en un hecho que vulnere los derechos de los demás.

“Eso significa evitar el bloqueo de vías, que se afecte el derecho al trabajo de muchas personas, si esa es la premisa podemos ser más garantistas como sociedad”, sostuvo.

