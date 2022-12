Sin nuevo estudio de seguridad, me retiraron más escoltas: Alejandro Ordóñez

A través de Twitter, el exprocurador Alejandro Ordóñez informó que le fueron retirados miembros de su esquema de seguridad conformado por hombres de la Policía y el Ejército.

Sin nuevo estudio de seguridad, me retiraron hoy más escoltas de Policía y Ejército. Gracias a ellos por su apoyo. Siempre en manos de Dios. — Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) October 29, 2016

Cabe recordar que el exprocurador general explicó en entrevista con BLU Radio las razones por las cuales mantuvo su esquema de seguridad, que, según el presidente del sindicato de la Procuraduría, es de al menos 16 vehículos.

Ordóñez dijo que su esquema fue asignado por la Policía, el Ejército y la Procuraduría, basado en su nivel de seguridad.

Sin embargo, hizo énfasis en que, si el Gobierno Nacional le quiere quitar su esquema de seguridad para “facilitar acciones posteriores”, no le importará.

“Si el Gobierno quiere quitarme el esquema de seguridad, que me lo quite. Si necesitan facilitar acciones posteriores, que lo hagan, me interesa un bledo tener un solo policía o un solo funcionario del Ejército o un solo carro. No los estoy pidiendo, no los he solicitado”, manifestó.

De acuerdo con la procuradora encargada Marta Isabel Castañeda, Ordóñez tiene un esquema de seguridad de tres carros y uno para cada miembro de su familia.