Sofía Vergara confirmó que se prepara para volver a ser madre

de sus óvulos, según la entrevista titulada "Sofía Vergara: curvas peligrosas" publicada este martes en internet.

Publicidad

La actriz de la serie de televisión Modern Family explicó que está comenzando con la fase previa a la extracción de sus óvulos por lo que tiene que tener especial cuidado con la alimentación, tomar "pastillas de hormonas" y después "inyecciones de hormonas".

Publicidad

"Quieren conseguir tantos óvulos como puedan porque aunque los produces normalmente, no son buenos. Tienen que ser los perfectos. Mi novio tiene 37 años, es más joven que yo, nunca ha tenido hijos", aseguró la actriz, madre de un joven de 21 años llamado Manolo.

Publicidad

Vergara luce orgullosa su anillo de compromiso que le regaló el empresario Nick Loeb, una joya que le encanta porque "es lo suficientemente grande. Si hubiera sido más grande no me lo podría poner todos los días, y si hubiera sido más pequeño no me habría gustado", comentó.

Publicidad

La colombiana recordó para la revista que durante un tiempo tras mudarse a Los Ángeles dio clases para eliminar su acento latino hasta que se cansó de gastar "tanto tiempo y dinero" y estar más preocupada de como decía las cosas que de interpretar.

Publicidad

"Un día dije ¿sabes qué? Ya basta. Si no puedo conseguir un trabajo con mi acento, entonces es que no es un trabajo para mí", y después su suerte comenzó a cambiar.

Publicidad

Según la clasificación anual de la revista Forbes, en 2012 Sofía Vergara fue la profesional de la televisión que más dinero ganó, 19 millones de dólares, por delante de Kim Kardashian y Eva Longoria. Con Efe