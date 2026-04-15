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Blu Radio  / Nación  / Solicitan activar comité de verificación por medidas sobre hipopótamos en Colombia

Solicitan activar comité de verificación por medidas sobre hipopótamos en Colombia

Accionante pide a la Procuraduría poner en marcha instancia ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras circular del Ministerio de Ambiente sobre control de la especie.

Avistamiento de Hipopótamos en Barrancabermeja.jpg
Imagen de las autoridades. Avistamiento de Hipopótamos en Barrancabermeja
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Fue radicada una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para activar el comité de verificación relacionado con las medidas adoptadas frente a la población de hipopótamos en el país.

El requerimiento fue presentado por Luis Domingo Gómez Maldonado, accionante dentro de una acción popular, luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidiera el pasado 13 de abril de 2026 la Circular 04, en la que se establecen lineamientos y metas para el manejo y control del hipopótamo común (Hippopotamus amphibius).

Bebé hipopótamo en Tailandia se vuelve viral
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Foto: AFP

Según el documento, la circular se fundamenta en una sentencia emitida el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se ordena adoptar medidas para el control de esta especie considerada exótica invasora en el territorio nacional.

En esa decisión judicial se determinó que la sobrepoblación de hipopótamos afecta derechos colectivos como el ambiente sano y el equilibrio ecológico. Además, se indicó que las medidas no letales resultan insuficientes frente al crecimiento de la especie, por lo que se contemplan alternativas como la esterilización y, en última instancia, la caza de control, bajo criterios técnicos y de bienestar animal.

La misma sentencia ordenó la conformación de un comité de verificación integrado por un procurador delegado en asuntos ambientales, el accionante y las entidades involucradas, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones.

En su solicitud, el accionante pide que este comité sea activado de manera urgente, en cumplimiento de lo ordenado por el tribunal dentro del proceso.

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