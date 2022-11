Solo me ofusqué un poco: Moreno de Caro se disculpa por violar Día sin carro

El exsenador Moreno de Caro, quien este jueves fue sorprendido por la Policía manejando una camioneta en pleno Día sin carro, se comprometió a no volverlo a hacer.

“Simplemente me ofusqué un poco. El agente cometió una pequeña ligereza y es retenerme los documentos, pero también me sirvió para darme cuenta que ese día sin carro no sirve para nada”, dijo.

Además, aseguró que si fuera alcalde de Bogotá quitaría el día del carro y lamentó la actitud de algunos taxistas que no lo quisieron llevar.