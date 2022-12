Son chismes: Duque sobre posibilidad de aumentar edad de pensión y cotización

El presidente Iván Duque participó en Bucaramanga de la apertura de ExpoAladi, Macrorrueda de Negocios, evento al que asistirán empresarios de 13 países de América Latina. Allí le salió al paso a los rumores sobre los cambios que implementaría en la reforma pensional que prepara su Gobierno, dijo que esta se basará pilares como no aumentar la edad de pensión o la cotización.

“Por eso yo ratifico lo que he dicho tantas veces, que cualquier reforma que nosotros emprendamos para la protección de la vejez tendrá como principios en primer lugar: no aumentar la edad de pensión. Segundo: no aumentar la cotización, nuestro principio está es en la equidad y en la protección de los vulnerables que hoy no tienen cobertura”, dijo.

Publicidad

Descartó también la información sobre una posible decisión del Gobierno de poner fin a Colpensiones. Dijo que esta institución será modernizada.

“Pero en adición nosotros tenemos claro que una de las instituciones que más queremos en nuestro país es Colpensiones, una entidad de aseguramiento que debe ser cada vez más moderna y más orientada a proteger a los ciudadanos que necesitan esa cobertura pensional”, agregó.

De esta manera el jefe de Estado descartó las afirmaciones del diario Portafolio, que reveló este martes que en la reforma pensional que prepara el Gobierno Nacional se harían dos grandes cambios: se acabaría el régimen de prima media y la cotización sería al 20% del salario.

“Y en los últimos días se han presentado especulaciones y chismes, con respecto a cuál es la motivación de nuestro Gobierno cuando se trata de la protección de la vejez pensando en la formalización del mercado laboral. Quiero ser claro, nosotros en Colombia, lo primero que queremos es aumentar la formalización laboral, era es la principal herramienta de las reformas sociales, y lo segundo que nosotros queremos avanzar hacia una protección de la vejez con equidad y eso implica que los subsidios seas asignados de manera más transparente y sobre todo pensando en las personas más necesitadas”, afirmó.

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.