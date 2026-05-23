"Son seis personas fallecidas": Alcalde de Silvia, entrega lamentable balance tras enfrentamientos

La violencia interétnica en el municipio de Silvia, Cauca, ha mostrado su rostro más doloroso. Tras días de intensos enfrentamientos en el sector de Alto Méndez, el retorno a la calma ha dejado al descubierto un saldo trágico que enluta a la región. Las comunidades Nasa y Misac lograron pactar un acuerdo humanitario en las últimas horas para detener la confrontación, pero el costo en vidas humanas ya es irreversible.

En entrevista, el alcalde de Silvia, Juan Carlos López, entregó un balance oficial desalentador que da cuenta de la magnitud de la crisis. El mandatario local confirmó que las mesas de diálogo, que se extendieron hasta la medianoche con la participación de la Defensoría del Pueblo y organismos humanitarios, priorizaron de manera urgente la entrega de retenidos y las labores judiciales en la zona de los hechos.

Un saldo de luto equitativo y más de cien heridos

El momento más crítico de la entrevista llegó cuando el mandatario desmintió falsas alarmas y detalló con precisión el número de víctimas mortales que dejaron estos días de combates por el control de un territorio de 800 hectáreas.



"Son exactamente hasta anoche lo oficial. Son seis personas fallecidas, tres personas de la comunidad Nasa del resguardo de Pitayó, tres personas fallecidas de la comunidad Misac, el resguardo de Huambía, y aproximadamente 114 personas heridas", reveló con preocupación el alcalde López.

Los afectados tuvieron que ser remitidos de urgencia y atendidos en diferentes puntos de la red pública hospitalaria, tanto en Silvia como en localidades vecinas.

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Las comisiones humanitarias y el rescate de los cuerpos

El alcalde explicó que las primeras horas de la jornada de concertación se enfocaron en atender la emergencia humanitaria en el propio terreno del conflicto. De hecho, una de las prioridades absolutas fue el rescate de una de las víctimas, una tarea que las comunidades no habían podido realizar por cuenta de la hostilidad en la zona.

"Esa fue una misión que se planeó desde temprano (...). Dentro de esto también pues la necesidad de hacer el levantamiento de uno de los cuerpos pues que estaba en el sector donde se presentaron los hechos y que no se había podido realizar dicha situación", explicó la máxima autoridad del municipio.

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Aunque la presencia del Ejército Nacional en el territorio ha logrado distensionar los ánimos y frenar las agresiones, el municipio permanece bajo medidas restrictivas como la ley seca. La esperada reunión con el presidente Gustavo Petro para resolver el litigio de tierras fue postergada por petición de las propias comunidades para después de los comicios electorales.