Soy hombre de paz pero sobre todo amante de Colombia y su democracia: MinDefensa

El recién posesionado ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo su primera rueda de prensa luego del accidente del helicóptero en Teorama, Norte de Santander, que dejó cuatro miembros del Ejército muertos y otros seis heridos. (Lea también: Santos posesionó a Villegas como MinDefensa y Gutiérrez como MinPresidencia )



“Lamento inmensamente el fallecimiento de 3 soldados y un suboficial por causa del ataque a un helicóptero en Teorama (…) Estamos investigando con toda celeridad cómo fue el hecho de que hubiese en un helipuerto un artefacto explosivo, si fue activado por el contacto o a distancia. En eso están tanto el comandante del Ejército como el general de las Fuerzas Militares”, enfatizó Villegas.



Sin embargo, aprovechó su primera declaración pública como nuevo jefe de la cartera de seguridad de Colombia para enviar un mensaje a la oposición del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. (Lea también: Ataques de Farc no deben generar pesimismo en acuerdo final: nuevo MinDefensa )



“No permitiré que las Fuerzas (Militares) participen en política (…) He llegado aquí para hacer la política, así como yo no haré las operaciones y los operativos, espero que ellos no hagan la política, desde la política defenderé las fuerzas para que puedan dedicarse a su oficio sin que se dejen usar o influir malintencionadamente”, dejó claro Villegas.



Además, el exembajador de Colombia en Washington aseguró que es “un hombre de paz”, lo que él considera que ha generado los mayores cambios en el país. (Lea también: Procurador pide al nuevo MinDefensa mantener unidas las Fuerzas Militares )



“El cambio en Colombia se ha dado sin las armas, la lucha armada en Colombia no es la que ha generado cambios (…) Soy hombre de paz pero sobretodo soy amante de Colombia y de su democracia y desde aquí (el Ministerio de Defensa) defenderé las tres cosas, la paz, la democracia y a mi patria”, agregó.



Finalmente, reveló el primer cambio que habrá en el Ministerio de Defensa con su llegada: (Lea también: “Tema de nombramientos no es de personas, es de una realidad”: Uribe )



“Debe haber más presencia física y menos escritorios llenando papeles, encuentro una fuerza pública con moral y un elemento muy difícil que es el prestigio, sin duda nuestras fuerzas tienen un sitio ganado en el corazón de los colombianos”, dejó entrever.