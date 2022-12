Streets of Surrender, la canción que Bono escribió sobre los atentados de París

La banda canceló dos conciertos previstos en París después de los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos el 13 de noviembre. Pero decidió regresar a la ciudad para ofrecer dos actuaciones en el AccorHotels Arena, una sala con un aforo de 16.000 personas. (Lea también: París rinde homenaje a víctimas de atentados )

"Pensamos en la música como el sonido de la libertad", declaró el guitarrista 'The Edge' en una entrevista para el canal estadounidense CNN.

"Pensamos que el rock and roll tiene un papel que desempeñar, así que regresar a París no es sólo simbólico para nosotros. Creo que en realidad estamos iniciando el proceso de resistencia, de desafío contra ese movimiento", dijo aludiendo al grupo Estado Islámico, que reivindicó los atentados de noviembre. (Lea también: Banda que tocaba en El Bataclan revela escalofriantes detalles de ataque )

En la misma entrevista, Bono recitó parte de la letra de su nueva canción titulada "Streets of Surrender" ("Calles de rendición"), que según él empezó a escribir para el cantante italiano Zucchero, uno de sus amigos.

"Cada hombre tiene una ciudad de libertad, para mí es París, la amo", dice la canción. "Cada vez que me pierdo en sus calles antiguas, me vuelvo a encontrar. No vine aquí a combatiros. Vine a estas calles de amor y orgullo a rendirme".

La banda estadounidense Eagles of Death Metal, que tocaba en la sala parisina del Bataclan el 13 de noviembre, cuando irrumpió un comando de yihadistas que mató a 90 personas, podría participar en el concierto de U2 el lunes, aunque todavía no lo confirmó.

