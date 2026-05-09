¿Su jefe le puede prohibir el uso del celular en el trabajo? Esto dice la ley

El uso del celular se ha vuelto una acción cotidiana que todas las personas hacen muchas veces inconscientemente, pues este tipo de tecnología es capaz de generar una dependencia o apego emocional e incluso hasta una adicción. No obstante, existen lugares donde su uso puede entorpecer las actividades.

En sitios como el trabajo o lugares de estudio, suelen restringir el uso del teléfono móvil, debido a que en las escuelas, por ejemplo, es considerado un objeto distractor. Sin embargo, en la jornada laboral, muchos se preguntan si el jefe puede prohibirles el uso de este dispositivo.



¿Pueden prohibir el uso del celular en el trabajo?

En Colombia no existe una ley que prohíba el uso del celular, pero el Código Sustantivo del Trabajo, texto que regula las relaciones entre los trabajadores y empleadores, menciona las obligaciones especiales del trabajador (Artículo 57), entre ellas cumplir las normas e instrucciones del empleador siempre que no contradigan la ley.

El empleador tiene el poder de dirección y subordinación establecidos en el CST, por lo cual puede regular el uso del teléfono móvil, con algunas condiciones:

Persona usando el celular. Foto: Freepik.

Reglamento interno: la regla del uso debe estar escrita y clara en el Reglamento Interno de Trabajo.



la regla del uso debe estar escrita y clara en el Reglamento Interno de Trabajo. Principio de racionalidad: la prohibición no puede ser absoluta si no hay una justificación técnica o de seguridad. Las labores que desempeña una persona en el área de operación no son las mismas a las administrativas.



la prohibición no puede ser absoluta si no hay una justificación técnica o de seguridad. Las labores que desempeña una persona en el área de operación no son las mismas a las administrativas. Privacidad : la restricción no debe extenderse más allá del horario laboral.



: la restricción no debe extenderse más allá del horario laboral. Emergencias: la empresa debe garantizar un canal para que el trabajador reciba llamadas urgentes.

Lo anterior también está amparado por el Artículo 23 del CST, como poder del empleador, lo cual le permite organizar de cierta forma el trabajo, pero sin vulnerar la dignidad humana y los derechos fundamentales de los trabajadores.



Consecuencias disciplinarias para el trabajador

De llegar a incumplir la norma sobre el uso del celular, expuestas en el Reglamento Interno de Trabajo, los trabajadores se exponen a consecuencias disciplinarias como las siguientes:

