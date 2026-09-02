Superservicios pone en duda falta de gas de Canacol; insinúa decisiones comerciales

La Superintendencia de Servicios Públicos está poniendo en duda públicamente que Canacol se esté quedando sin gas natural y está insinuando que es hora de revisar las decisiones comerciales de esta compañía frente a distintos clientes, según un documento conocido por Blu Radio.

Canacol Energy, el segundo productor de gas natural en Colombia, está buscando desde hace semanas el visto bueno de las autoridades colombianas y de la Superintendencia de Sociedades para dar por terminados 15 contratos de venta de gas, en medio de una crisis financiera que tiene a la compañía en reorganización. La situación ha generado una pelea enorme con agentes como la minera Cerromatoso, que ya tiene parada la mitad de su producción de ferroníquel por cuenta de que Canacol le está entregando cada vez menos gas.

La petrolera viene diciendo que la caída en su producción de gas es un asunto real y que se debe, entre otras cosas, a que el pozo Monstera no fue económicamente viable y a su propia situación financiera. Es justamente esa postura la que hoy se pone en duda desde la Superintendencia de Servicios Públicos.

"La información analizada no permite concluir que la terminación de los contratos de suministro resulte consistente, exclusivamente, con una situación generalizada de indisponibilidad física de gas. Por el contrario, las señales descritas hacen necesario esclarecer los criterios utilizados para la asignación del gas disponible y las condiciones bajo las cuales se vienen atendiendo otros compromisos contractuales", señaló el superintendente delegado para Energía y Gas Combustible, Omar Camilo López, en una carta enviada a la Superintendencia de Sociedades.



Por ejemplo, para la Superservicios hay algo que no cuadra: mientras Canacol decía que no tenía suficiente gas y redujo las entregas a clientes como Cerromatoso, sí le entregó gas a un cliente que tenía un contrato pactado con interrupciones, "aun cuando, de acuerdo con la información disponible para este análisis, no se habrían activado los mecanismos que dan lugar al ejercicio de dichas opciones de compra".

Los clientes que más han sentido las reducciones de la entrega de gas por parte de Canacol hoy en día son Gas Hub, GEAM, Corex (Cerromatoso) y Atinkana, mientras que otros clientes como Surtigas han tenido impactos menores. Sin embargo, la entidad dice que el impacto puede ir más allá de estos clientes, en un contexto en el que el mercado colombiano ya enfrenta una escasez de gas natural y hay competencia por ese recurso.

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¿Respaldará el gobierno esta postura?

El documento revelado por Blu Radio está firmado por Omar Camilo López como superintendente delegado, pero López es un funcionario que llegó durante la administración de Gustavo Petro, lo que deja en el aire la pregunta de si la entidad mantendrá esta misma postura frente al caso Canacol.

Es más: este documento llegó al expediente apenas un día después de que el presidente Abelardo De La Espriella encargara a María Rocío Cortés (nueva superintendente de Industria y Comercio) para estar al frente de la entidad mientras se nombra superintendente de forma definitiva.

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Otras entidades del gobierno, como el Ministerio de Minas y la ANH, están preparando un diagnóstico conjunto sobre el caso de Canacol antes de decirle a la Superintendencia de Sociedades qué debería hacer.

La disponibilidad de gas es real: esta es la versión de Canacol

Canacol ha dicho a las autoridades colombianas en distintas oportunidades que ha actuado de buena fe ante el mercado y que ha aplicado una distribución justa del gas disponible, priorizando las entregas a las compañías que atienden directamente a los consumidores residenciales.

La compañía también ha dejado saber que si no le permiten terminar sus contratos, su búsqueda de recursos frescos para continuar operando podría fracasar y llevarla al escenario de una quiebra definitiva.