Nuevo programa de ahorro de energía en Colombia: así funcionarán incentivos y cobros para usuarios

Dejar equipos conectados aunque no se estén usando, mantener encendidas luces innecesarias o hacer un uso excesivo de electrodomésticos como el aire acondicionado y la nevera son algunas de las prácticas que pueden aumentar el consumo de energía en los hogares. En momentos de alta demanda, pequeños cambios en estos hábitos pueden tener un impacto sobre el consumo general.

En Colombia, además, las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño han generado un escenario de mayor consumo energético y menor disponibilidad de generación hídrica. Ante esta situación, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) creó un programa transitorio que busca incentivar el uso eficiente de la electricidad.

Así funcionará el nuevo programa de ahorro de energía

De acuerdo con Enel Colombia, el programa comenzó el 1 de septiembre de 2026 y tendrá una duración inicial de seis meses, aunque este periodo podría mantenerse o anticiparse dependiendo de las condiciones que dieron origen a la medida.



La medida se aplicará de manera automática a usuarios residenciales, comerciales e industriales del mercado regulado que reciben el servicio a través de comercializadores minoristas y tienen facturación mensual o bimestral. No será necesario hacer una inscripción o trámite.

Hay algunas excepciones. Entre los usuarios que quedan por fuera se encuentran casos como el alumbrado público, hospitales, colegios y entidades de seguridad y emergencias.

Publicidad

Uno de los puntos principales del programa es que cada usuario tendrá una meta individual de consumo, calculada a partir de su historial. Esa cifra será el punto de referencia para determinar si está ahorrando energía o si, por el contrario, está consumiendo por encima de lo habitual.

La meta se establecerá una sola vez y permanecerá fija durante la vigencia del programa. Los usuarios podrán consultarla en su factura y en la plataforma habilitada por Enel Colombia.

¿Cuándo hay incentivo y cuándo hay cobro?

Publicidad

Cada mes, el consumo será comparado con la meta individual. El programa contempla tres escenarios:



Menos del 90 % de la meta: el usuario será candidato a recibir un incentivo en su factura al finalizar el programa.

el usuario será candidato a recibir un incentivo en su factura al finalizar el programa. Entre el 90 % y el 110 %: se considera una banda neutral. No habrá cobro adicional ni beneficio y se mantendrá la tarifa habitual.

se considera una banda neutral. No habrá cobro adicional ni beneficio y se mantendrá la tarifa habitual. Más del 110 %: se generará un cobro adicional únicamente sobre la parte del consumo que supere ese límite.

Es decir, superar la meta no significa que se cobre un valor adicional sobre todo el consumo del usuario, sino solamente sobre la energía que exceda el límite establecido.

Enchufe eléctrico. Foto: Enel.

¿Cuánto se cobrará si se supera el límite?

El valor adicional dependerá del tipo de usuario y estará relacionado con la Tarifa de Energía Aplicada (TA). Para los usuarios residenciales, los porcentajes establecidos son:



Estratos 1, 2 y 3: 30 % de la TA sobre la energía excedente.

30 % de la TA sobre la energía excedente. Estratos 4, 5 y 6: 50 % de la TA sobre la energía excedente.

50 % de la TA sobre la energía excedente. Usuarios comerciales e industriales: 70 % de la TA sobre la energía excedente.

Este cobro será transitorio y no hará parte de la tarifa regulada. En caso de aplicarse, aparecerá de manera independiente en la factura, junto con la información sobre el consumo registrado frente a la meta individual.

¿De dónde saldrá el incentivo para quienes ahorren?

El beneficio para quienes logren reducir su consumo por debajo del 90 % no tendrá un valor fijo ni estará garantizado.

Según el comunicado, los recursos obtenidos mediante los cobros adicionales serán distribuidos entre los usuarios del mercado de comercialización de Enel Colombia en Bogotá y Cundinamarca que hayan logrado ahorros, de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa.

La distribución se realizará al cierre del periodo de liquidación, que será de seis meses o antes si el programa termina anticipadamente. Por eso, el monto que eventualmente reciba cada usuario dependerá tanto del ahorro alcanzado como de los recursos recaudados mediante los cobros adicionales.

Publicidad

¿Qué pueden hacer los hogares para consumir menos energía?

Enel Colombia recomienda adoptar medidas sencillas como desconectar los equipos que no estén siendo usados, aprovechar la luz natural y secar la ropa al sol durante el día.

También plantea reemplazar los bombillos tradicionales por luces LED y hacer un uso responsable de electrodomésticos como el aire acondicionado y la nevera, además de cuidar el consumo de agua.

Publicidad

Durante la primera etapa del programa, los usuarios podrán conocer su meta y familiarizarse con el funcionamiento del esquema. Los cobros que aparezcan durante esta fase serán únicamente informativos y no deberán pagarse.

