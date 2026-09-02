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Tembló fuerte en Nueva Zelanda: reportan sismos de hasta magnitud 5.3; sismos hoy en Colombia

Siga el minuto a minuto de la actividad sísmica en Colombia.

Mapa del sismo hoy en Nueva Zelanda
Temblor en Nueva Zelanda
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

La actividad sísmica internacional ha registrado un inicio de jornada activo este miércoles 2 de septiembre de 2026. Diferentes agencias e institutos de monitoreo reportaron eventos telúricos significativos tanto en el sudoeste del Océano Pacífico como en el territorio sudamericano.

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Dos fuertes sismos sacuden a Nueva Zelanda

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) confirmó dos importantes sismos de profundidad superficial en la localidad de Arthurs Point, Nueva Zelanda:

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  1. Sismo de magnitud 5.3 M: Se produjo a las 01:13 hora local (06:13 UTC). El evento tuvo un origen superficial y fue confirmado mediante revisión manual por la agencia internacional.
  2. Réplica de magnitud 5.2 M: Un segundo evento telúrico ocurrió poco después, a las 01:57 hora local (06:57 UTC), ubicado en las coordenadas -44.43°, 168.25°, también catalogado con profundidad superficial.

Ambos movimientos fueron percibidos en el sur del país oceánico. Debido a la naturaleza de la red de monitoreo global, las estaciones de la región del Pacífico mantuvieron la vigilancia permanente tras los eventos.

Cuatro temblores registrados en Colombia hoy

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó cuatro movimientos telúricos en distintas regiones del país entre la noche del 1 de septiembre y las primeras horas de la madrugada del 2 de septiembre:

  • Istmina (Chocó): A las 23:47 del martes (hora local), se registró un sismo de magnitud 2.6 y profundidad superficial. Tuvo como municipios cercanos a Sipí (a 23 km), Nóvita y El Dovio.
  • Totoró (Cauca): A las 00:02 del miércoles, un evento de magnitud 2.0 (superficial) sacudió zonas cercanas a Totoró (11 km), Puracé y Silvia.
  • Carmen del Darién - Curbaradó (Chocó): A las 00:34, el sistema automático detectó un sismo de magnitud 2.0 a solo 8 km de la cabecera municipal de Carmen del Darién y a 19 km de Murindó, Antioquia.
  • Cucunubá (Cundinamarca): A las 01:33 hora local, se presentó un sismo de magnitud 2.3. A diferencia de los anteriores, este evento tuvo una profundidad de 149 km, localizándose a solo 5 km de Cucunubá y Villa de San Diego de Ubaté.

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Balance y recomendaciones

Hasta el momento, las autoridades locales en ambas naciones no han reportado víctimas ni daños materiales de consideración. Los organismos de gestión del riesgo recomiendan a la ciudadanía mantener la calma, verificar las salidas de emergencia de sus hogares o lugares de trabajo y estar atentos a los canales de comunicación oficiales.

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