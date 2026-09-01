Hay 10 municipios con desabastecimiento: gob. de Cundinamarca por sequía en el occidente

El departamento de Cundinamarca enfrenta una compleja situación climática. Mientras que en la provincia de Oriente las fuertes lluvias generan deslizamientos y emergencias viales, el centro y el occidente sufren una dura temporada seca que ya causa desabastecimiento de agua en diez municipios e incendios forestales.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, detalló en Recap Blu las medidas de contingencia que se adelantan en el territorio.

"Hay 10 municipios con desabastecimiento, especialmente ubicados en la provincia del Tequendama, provincia del Gualibá y el municipio de Facatativá", informó el mandatario.

Crisis por sequía y racionamiento de 12 horas en Facatativá

La ausencia de lluvias ha provocado desabastecimiento de agua potable en diez municipios, especialmente en las provincias del Tequendama, Gualivá y en Facatativá.

"Definitivamente esta época seca ha pegado muy fuerte", advirtió el gobernador, anticipando que los meses de septiembre y octubre serán etapas sumamente complejas porque la crisis apenas está comenzando.

Publicidad

Le puede interesar: Bajos caudales de ríos mantienen en alerta a Santander por desabastecimiento de agua

Para mitigar el impacto, la gobernación y la alcaldía local coordinan un plan de contingencia mediante el uso de carrotanques para llenar tanques satelitales urbanos y abastecer directamente a las comunidades de las veredas ubicadas en las partes altas del municipio.

El gobernador explicó que este corredor es altamente vulnerable, debido a que depende enteramente del comportamiento de las lluvias locales, ya que la tubería de agua en bloque proveniente de Bogotá solo llega hasta el municipio de Madrid.

Publicidad

Más de 700 incendios forestales en lo que va del año

Las altas temperaturas también mantienen bajo fuego los bosques del departamento. En lo corrido del mes se han registrado 262 incendios forestales que han arrasado con 2,105 hectáreas.

Con estos incidentes, Cundinamarca ya acumula un alarmante total de 755 incendios forestales en el año. Recientemente se lograron liquidar dos incendios en Viotá y en los límites entre Guataquí y Nariño, mientras que un tercer foco en el municipio de Bojacá (límites con Mosquera) ya se reporta bajo control.

Preocupación por el fenómeno de El Niño desde la Sociedad de Agricultores de Colombia

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, también habló en Recap Blu y señaló lo que piensa el gremio.

"Ya uno empieza a ver con cierta preocupación lo que ocurre con la llegada de El Niño a Colombia. Las altas temperaturas se empiezan a ver en ciertas zonas", afirmó Bedoya.

El dirigente gremial enfatizó que, para hacer frente a esta y otras amenazas climáticas, se requiere de "esa dosis de realidad que tenemos que tener todos los que estamos en el sector agropecuario".

Publicidad

Bedoya advirtió sobre las limitaciones de recursos fiscales para atender emergencias, afirmando que el presupuesto heredado "es infinitamente reducido para poder compensar o ayudar a mitigar los problemas que se vienen presentando".

Para evitar que la situación escale a pérdidas irreparables en el campo, Bedoya instó a aplicar medidas financieras de apoyo:

"En este caso hay mecanismos. El ministro mencionaba el Fondo Agropecuario de Garantías, que obviamente tiene las tasas de interés mucho más suaves para los productores", aseveró.

Publicidad

Escuche las entrevistas aquí: