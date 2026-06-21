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Blu Radio  / Nación  / Temblor hoy: dos sismos se registraron en la madrugada de este 21 de junio

Temblor hoy: dos sismos se registraron en la madrugada de este 21 de junio

El Servicio Geológico Colombiano reportó dos movimientos telúricos en Santander durante la madrugada del 21 de junio. Los eventos ocurrieron en Los Santos y Landázuri.

Mapa satelital de Colombia con un epicentro sísmico resaltado y ondas de propagación que representan un temblor detectado en la región andina del país.
Imagen de referencia sobre actividad sísmica en Colombia que muestra un epicentro y la propagación de ondas sísmicas sobre un mapa satelital del territorio nacional.
Foto creada con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos sismos en el departamento de Santander durante la madrugada de este sábado 21 de junio de 2026. Los movimientos telúricos fueron detectados en los municipios de Los Santos y Landázuri, una de las regiones con mayor actividad sísmica del país.

El primer evento ocurrió a las 4:26 de la madrugada, con epicentro localizado a 8 kilómetros de Los Santos (Santander). De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el movimiento alcanzó una magnitud de 3.0 y tuvo una profundidad de 157 kilómetros, considerada intermedia.

sismo hoy.jpg

Posteriormente, a las 6:11 de la mañana, las autoridades registraron un segundo sismo en jurisdicción del municipio de Landázuri (Santander). Este evento tuvo una magnitud de 3.2 y una profundidad de 112 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 3 kilómetros de Landázuri, según la información oficial.

sismo hoy 2.jpg

Santander, una de las zonas más sísmicas de Colombia

Los dos movimientos telúricos se presentaron en una región reconocida por su constante actividad geológica. Santander alberga el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas de mayor concentración de sismos en el mundo debido a la interacción de placas tectónicas y estructuras geológicas presentes en el nororiente colombiano.

Por esta razón, es frecuente que el Servicio Geológico Colombiano reporte movimientos de baja o moderada magnitud en esta área. La mayoría de estos eventos no generan afectaciones ni daños materiales debido a su intensidad y profundidad.

¿Qué hacer durante un sismo?

Las autoridades de gestión del riesgo recuerdan a la ciudadanía la importancia de mantener la calma ante un movimiento telúrico y seguir las recomendaciones de prevención:

  • Identificar previamente rutas de evacuación y puntos seguros.
  • Alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
  • No utilizar ascensores durante la emergencia.
  • Tener a mano un kit básico de emergencia.
  • Consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales.

Hasta el momento, los organismos de emergencia no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados a los dos sismos registrados en Santander durante la madrugada.

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Seguimiento de la actividad sísmica

El Servicio Geológico Colombiano mantiene monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional mediante una red de estaciones especializadas. La entidad recomienda a los ciudadanos verificar cualquier reporte de temblor a través de sus canales oficiales, ya que la información preliminar puede ser actualizada conforme avanzan los análisis técnicos.

Los dos eventos registrados este sábado se suman a la actividad sísmica habitual que caracteriza al departamento de Santander, una región que históricamente concentra una parte importante de los movimientos telúricos detectados en Colombia.

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