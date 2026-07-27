Temblor hoy en Colombia: nuevo sismo en Santander de magnitud 3.4 sacudió el municipio de Los Santos

Un sismo de magnitud 3.4 sacude la madrugada del nororiente colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico de magnitud 3.4 registrado durante la madrugada del lunes 27 de julio de 2026. El epicentro del movimiento telúrico se localizó en el municipio de Los Santos, departamento de Santander, a una distancia de 6 kilómetros de la cabecera municipal.

De acuerdo con el boletín oficial emitido por la entidad técnica, el sismo ocurrió exactamente a las 04:51 hora local. Los instrumentos de medición de la red sismológica nacional precisaron que la localización geográfica correspondió a una latitud de 6.81 y una longitud de -73.10.

Boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano sobre un evento sísmico de magnitud 3.4 registrado en Los Santos, Santander, con una profundidad de 150 km.

Características del movimiento telúrico en Los Santos

El reporte del Servicio Geológico Colombiano especificó que el evento telúrico tuvo una profundidad de 150 kilómetros. Esta característica técnica clasifica al sismo dentro de la categoría de profundidad intermedia. En este tipo de eventos sísmicos, la energía liberada se disipa en un área extensa de la corteza terrestre, lo que suele reducir el impacto directo en la superficie cercana al epicentro, pero permite que las ondas sean percibidas en municipios más alejados.



Hasta el momento de la publicación del boletín actualizado, no se registraron reportes oficiales de daños materiales ni de personas lesionadas en Santander o en los departamentos vecinos. Las autoridades locales de gestión del riesgo mantienen la vigilancia de rutina en la infraestructura física y los centros urbanos del departamento.

Antecedentes y constante actividad sísmica en la región

El departamento de Santander registra una actividad sísmica constante debido a la presencia del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga. Esta formación geológica profunda es considerada una de las zonas con mayor concentración de temblores en el planeta, ubicándose solo por detrás de regiones de muy alta sismicidad en Asia Central.

En el municipio de Los Santos y sus zonas aledañas se concentra aproximadamente el 60 % de la sismicidad total que se reporta diariamente en el territorio nacional. En promedio, Colombia experimenta cerca de 2.500 movimientos telúricos al mes, la gran mayoría imperceptibles para la población.

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Eventos sísmicos previos registrados en el país

El reporte de este 27 de julio en Santander se suma a otros sismos registrados recientemente por el Servicio Geológico Colombiano en distintas zonas del territorio colombiano[cite: 1]. Durante el fin de semana del 25 y 26 de julio de 2026, el SGC procesó información sobre diversos eventos en otras regiones del país:

Cáseres, Antioquia: Sismo de magnitud 2.5 registrado el 26 de julio a las 00:51 hora local, con profundidad superficial menor a 30 km.

Sismo de magnitud 2.5 registrado el 26 de julio a las 00:51 hora local, con profundidad superficial menor a 30 km. Monterrey, Casanare: Sismo sentido de magnitud 4.2 el 25 de julio a las 9:13 p. m., con profundidad superficial (menor a 30 km).

Este evento generó 120 reportes en 23 centros poblados y 14 municipios de 5 departamentos[cite: 1].

Sismo sentido de magnitud 4.2 el 25 de julio a las 9:13 p. m., con profundidad superficial (menor a 30 km). Este evento generó 120 reportes en 23 centros poblados y 14 municipios de 5 departamentos[cite: 1]. Piedecuesta y Los Santos: Registro previo el 23 de julio con magnitud 4.6 y profundidad de 150 km en Piedecuesta, sumado a otro evento de magnitud 4.0 horas antes.

Las autoridades del Servicio Geológico Colombiano recordaron que la información sísmica difundida en los primeros boletines está sujeta a revisión técnica continua a medida que la red de estaciones envía nuevos datos[cite: 1]. Se solicita a la población mantener la calma y verificar únicamente los canales oficiales institucionales ante cualquier evento sísmico en Colombia.