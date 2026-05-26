Temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 3.4 sacudió a Los Santos, Santander

El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 3.4 en la noche de este 25 de mayo de 2026, con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. El evento sísmico se registró exactamente a las 10:31 p.m., hora local.

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico se localizó a 4 kilómetros de Los Santos y tuvo una profundidad de 153 kilómetros, una característica que suele reducir la percepción del temblor en algunas zonas cercanas.

¿Dónde fue el temblor de hoy en Colombia?

El epicentro del sismo se ubicó en la región de Santander, específicamente en Los Santos, una zona reconocida por su constante actividad sísmica debido a las condiciones geológicas del llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, considerado uno de los sectores con mayor ocurrencia de movimientos telúricos en el mundo.

El boletín del Servicio Geológico Colombiano también indicó las siguientes coordenadas del evento:



Latitud: 6.79

Longitud: -73.11

Profundidad: 153 km

Magnitud: 3.4

Aunque se trató de un sismo de intensidad moderada, usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el movimiento en municipios cercanos e incluso en sectores del área metropolitana de Bucaramanga.

Santander, una de las zonas más sísmicas del país

Los Santos y sus alrededores registran temblores de manera frecuente debido a la dinámica tectónica de la región. Expertos explican que gran parte de estos movimientos ocurren a profundidades intermedias y profundas, lo que disminuye el riesgo de afectaciones graves.

Sin embargo, las autoridades recomiendan mantener actualizados los planes de emergencia familiares y estar atentos únicamente a la información oficial emitida por organismos como el Servicio Geológico Colombiano y las entidades de gestión del riesgo.

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Recomendaciones en caso de sismo

Ante cualquier movimiento telúrico, las autoridades sugieren:

Mantener la calma

Evitar correr o generar pánico puede reducir riesgos durante una evacuación.

Identificar zonas seguras

Alejarse de ventanas, objetos pesados o estructuras inestables es fundamental.

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Tener listo un kit de emergencia

Documentos, agua, linterna y elementos básicos pueden ser claves ante cualquier eventualidad.

Imagen oficial del boletín sísmico

La siguiente imagen corresponde al reporte oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano sobre el sismo registrado en Los Santos, Santander.

Además, las autoridades recuerdan que la información sobre magnitud, profundidad y localización puede actualizarse minutos después del evento, por lo que se recomienda verificar permanentemente los canales oficiales.