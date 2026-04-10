Servicio Geológico de EEUU elaborará mapa del posible estampido sónico de Orión al llegar

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) informó este viernes que, potencialmente, podría sentirse y escucharse un estampido sónico en todo el sur de California en la tarde del viernes cuando la nave Orión de Artemis II realice su amerizaje programado frente a las costas de San Diego.

El amerizaje de los astronautas, que está previsto que ocurra a entre las 17:00 y 17:30 de este viernes hora del oeste de EE.UU. (00:00-00:30 GMT del sábado) en el océano Pacífico, ha generado una gran expectativa del público estadounidense, por lo que el USGS ha creado la encuesta ‘¿Lo sentiste?’ (Did You Feel It).

La agencia suele utilizar este tipo de encuestas para recopilar testimonios en casos de movimientos telúricos y utiliza las respuestas para elaborar mapas de la intensidad de la sacudida, la magnitud de los daños y la experiencia de la comunidad.

Con la misión Artemis, el USGS cartografiará los reportes relacionados con el estampido sónico, si es que se da en el ingreso de la nave Orión a la atmósfera terrestre con los cuatro astronautas a bordo.



Según la NASA, un estampido sónico es el ruido, similar al de un trueno, que escucha una persona en tierra cuando una aeronave u otro tipo de vehículo aeroespacial vuela por encima a una velocidad superior a la del sonido (velocidad supersónica).

El aire reacciona como un fluido ante los objetos supersónicos. A medida que los objetos se desplazan por el aire, las moléculas de aire son apartadas con gran fuerza, lo que genera una onda de choque, de manera muy similar a como un barco crea una ola de proa.

Artemis II se convirtió el pasado lunes en la primera misión tripulada en llegar a la órbita de la Luna en más de 50 años, un hito que precede a los objetivos de la NASA de llevar de nuevo al ser humano a la superficie del satélite en 2028.