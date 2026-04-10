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Servicio Geológico de EEUU elaborará mapa del posible estampido sónico de Orión al llegar

Potencialmente, podría sentirse y escucharse un estampido sónico en todo el sur de California en la tarde del viernes cuando la nave Orión de Artemis II realice su amerizaje.

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