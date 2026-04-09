Temblor se registró en el Quindío: se sintió fuerte en Armenia

Un sismo de magnitud 3.1 se registró en la mañana de este 9 de abril de 2026 en el departamento del Quindío, de acuerdo con el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo sísmico en el país.

Según el reporte oficial, el evento sísmico ocurrió a las 6:44 de la mañana y tuvo como epicentro una zona cercana a Armenia, en el centro del departamento. El movimiento telúrico fue catalogado como de magnitud 3.1, lo que lo ubica dentro de la categoría de sismos leves, aunque en algunos casos puede ser perceptible para la población en áreas cercanas al epicentro.

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De acuerdo con reportes ciudadanos recopilados tras el evento, el temblor se sintió en varios municipios del Quindío, particularmente en:

Circasia, a unos 7 kilómetros del epicentro.

Montenegro, aproximadamente a 8 kilómetros.

Armenia, también a unos 8 kilómetros de distancia.

Hasta el momento, las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo no han reportado daños materiales ni personas lesionadas a causa del movimiento sísmico.



El mapa divulgado por el Servicio Geológico Colombiano indica que la información es automática y preliminar, por lo que podría ser revisada posteriormente por especialistas en sismología. Este tipo de reportes se generan a partir de la red nacional de estaciones sísmicas que monitorean continuamente la actividad tectónica en el territorio colombiano.

Actividad sísmica frecuente en Colombia

Colombia es considerado un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación en una zona de interacción entre varias placas tectónicas, entre ellas la placa de Nazca, la placa Sudamericana y la placa del Caribe. Estas dinámicas geológicas generan liberación constante de energía en forma de sismos de diferentes magnitudes.

Regiones como el Eje Cafetero, donde se encuentra el departamento del Quindío, presentan una actividad sísmica moderada asociada principalmente a fallas geológicas presentes en la cordillera Central. El Servicio Geológico Colombiano mantiene un sistema de vigilancia permanente que permite detectar y reportar eventos sísmicos en cuestión de minutos, con el objetivo de informar a la ciudadanía y a las autoridades de gestión del riesgo.

