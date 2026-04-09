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Blu Radio  / Nación  / Temblor se registró en el Quindío: se sintió fuerte en Armenia

Temblor se registró en el Quindío: se sintió fuerte en Armenia

Un temblor de magnitud 3.1 se registró la mañana del 9 de abril de 2026 en el Quindío. El movimiento telúrico fue percibido en Armenia, Montenegro y Circasia, según reportes preliminares.

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