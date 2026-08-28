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Temblores hoy 28 de agosto en Colombia: último sismo, magnitud y epicentro

Conozca aquí los detalles de la actividad sísmica registrada en Colombia durante las últimas horas.

Mapa de Colombia con un epicentro rojo iluminado al suroccidente y un gráfico de sismograma de color rojo en el lado derecho.
Ilustración gráfica que muestra la ubicación del epicentro de un movimiento telúrico sobre el mapa de Colombia junto a la gráfica de ondas sísmicas.
Recreación con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

El Servicio Geológico Colombiano reportó varios movimientos telúricos durante las primeras horas de este viernes 28 de agosto de 2026. El evento de mayor magnitud ocurrió en Istmina, Chocó, y alcanzó una magnitud de 3,8.

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De acuerdo con el SGC, el sismo ocurrió a las 3:24 a. m., hora local, con una profundidad de 43 kilómetros. Su localización fue establecida en las coordenadas 4,44° de latitud y -76,71° de longitud.

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Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Sipí (Chocó), a 25 kilómetros; Trujillo (Valle del Cauca), a 50 kilómetros, y El Dovio (Valle del Cauca), a 53 kilómetros.

Otros sismos registrados en Colombia

El reporte del SGC también registra otros movimientos sísmicos durante la madrugada:

  • Magnitud 2,9: Istmina, Chocó, a las 3:22 a. m., con una profundidad de 42 kilómetros.
  • Magnitud 2,6: Sipí, Chocó, a las 3:00 a. m., con una profundidad de 39 kilómetros.
  • Magnitud 2,5: Los Santos, Santander, a la 1:59 a. m., con una profundidad de 139 kilómetros.
  • Magnitud 2,3: Suesca, Cundinamarca, a la 1:42 a. m., con una profundidad de 156 kilómetros.
  • Magnitud 2,4: Totoró, Cauca, a la 1:05 a. m., con una profundidad superficial.

Además, el SGC reportó un movimiento de magnitud 3,7 en Panamá, registrado a la 1:46 a. m., catalogado como superficial.

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El Servicio Geológico Colombiano recuerda que Colombia es un país sísmicamente activo debido a su ubicación geográfica y recomienda a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales para conocer los reportes y actualizaciones sobre actividad sísmica.

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