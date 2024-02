Tengo mucho para decir: Yhonier Leal rompió silencio y se refirió al asesinato de su hermano y madre

Más de dos años han pasado desde que el reconocido estilista Mauricio Leal fue encontrado sin vida en su vivienda, junto al cuerpo de su madre Marleny Hernández. El principal sospechoso del asesinato es su hermano, Yhonier Leal. Este 2 de febrero se realizó una nueva audiencia en la que fue escuchado el último testigo del caso, Jhonatan Ruiz, subintendente retirado que atendió la llamada de emergencia de Yhonier Leal sobre el hallazgo de los cuerpos. El testigo narró que llegó al condominio Arboleto y encontró a Mauricio Leal y su madre muertos en una de las habitaciones de la casa. En ese momento, aunque no acordonó el lugar, cerró la vivienda y no permitió el ingreso de ninguna persona hasta que llegó la unidad investigativa.

El testigo respondió las preguntas de la defensa y de la Fiscalía . Señaló que cuando llegó al lugar de los hechos, lo recibió el hermano de la víctima y su conductor. El subintendente reveló que la actitud de Jhonier era de nerviosismo y que él le había dicho que “estaba en shock”, por eso le pidió que se entendiera con el chofer de Mauricio.

Yhonier Leal rompió el silencio y aseguró que tiene muchas cosas que contar

En medio de la diligencia podía intervenir el presunto asesino; sin embargo, usó su derecho a guardar silencio, pero pidió permiso para hablar. Aseguró que no tiene garantías procesales, que es un juicio sin defensa y que le han violado sus derechos.

Luego continuó el abogado defensor Daniel Peña, quien pidió tiempo para preparar alegatos de conclusión, argumentando que tenía mucha carga laboral y que además varias evidencias de la carpeta digital no le abrieron, por eso solicitó dos semanas para estudiar las pruebas. El despacho aprobó un plazo y fijó fecha para el 26 de febrero a las 9:00 a.m. A pesar de que la jueza aceptó el tiempo adicional, advirtió que no aceptaría más aplazamientos.

Elmer Montaña, abogado de las víctimas, hizo un llamado para que los aplazamientos no se conviertan en maniobras dilatorias. La audiencia terminó sobre la 1:00 de la tarde, y se espera que en la próxima diligencia sea conocido el fallo.