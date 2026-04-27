Terror en el suroccidente de Colombia: al menos 30 acciones terroristas en Cauca, Valle y Nariño

Una grave escalada de violencia se registró en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde las autoridades confirmaron al menos 32 acciones terroristas en un corto periodo de tiempo. El hecho más grave ocurrió en la Vía Panamericana, en el sector El Túnel (Cajibío, Cauca), donde un ataque con explosivos dejó 20 personas muertas y 48 heridas.

Balance general

Total de acciones: 32

Víctimas mortales: 20

Personas heridas: 48

Menores de edad heridos: 5

Integrantes de la Fuerza Pública heridos: 2

Acciones violentas registradas

Mercaderes (Cauca): Activación de artefacto explosivo contra vehículo de servicio público; un tractocamión resultó afectado. Taminango (Nariño): Lanzamiento de tres explosivos cerca de estación policial; daños materiales posteriores por granada. Mercaderes (Cauca): Explosivo contra tres chivas; cinco civiles lesionados. Patía (Cauca): Detonaciones cerca de batallón; sin afectaciones. Jamundí (Valle del Cauca): Hostigamiento con fusil a subestación policial. El Tambo (Cauca): Ataque con explosivos lanzados por dron contra puesto de Policía. Popayán (Cauca): Intento de ataque con dron al helipuerto militar; artefacto no explotó. Miranda (Cauca): Incineración de dos trenes cañeros. Miranda (Cauca): Instalación de cilindro explosivo en vía hacia Corinto. Padilla (Cauca): Disparos contra estación de Policía por hombres en motocicleta. Corinto (Cauca): Volqueta con explosivos bloquea vía; presencia de cilindro bomba. Guachené (Cauca): Activación de vehículo con cilindros explosivos cerca de base militar. Cajibío (Cauca): Presencia de hombres armados y bloqueos en la Vía Panamericana. Leiva (Nariño): Asonada contra tropas del Ejército. Robles (Valle del Cauca): Hostigamiento con fusil y drones contra subestación policial. Cajibío (Cauca): Explosión en la Vía Panamericana deja víctimas mortales y heridos (cifra inicial). Palmira (Valle del Cauca): Hallazgo de artefacto explosivo en instalación militar. Corinto (Cauca): Neutralización de ataque con cilindros tipo rampa. Silvia (Cauca): Hostigamiento a estación de Policía. El Tambo (Cauca): Ataque e incendio en estación de servicio. El Charco (Nariño): Llegada masiva de personas a zona con presencia de Fuerza Pública. Cauca: Ubicación y destrucción de cilindro explosivo. El Tambo (Cauca): Destrucción controlada de cuatro artefactos explosivos. Guachené (Cauca): Retiro de pancarta alusiva a disidencias. Patía (Cauca): Combates con grupo armado que intentaba instalar explosivos. El Tambo (Cauca): Ataque con drones explosivos a estación de Policía. Jamundí (Valle del Cauca): Robo y quema de vehículo en el puente de Río Claro. Jamundí (Valle del Cauca): Robo de vehículo y posterior incineración en el puente de Río Claro. Valle del Cauca: Reporte de una persona herida en medio de los ataques. Nariño: Un soldado resultó herido leve en operaciones.

Hecho más grave consolidado

Cajibío (Cauca) – sector El Túnel: 20 personas asesinadas (15 mujeres y 5 hombres) 48 heridos 5 menores entre los lesionados



Situación actual

Las autoridades mantienen operativos en toda la región ante el riesgo de nuevos ataques. La ofensiva armada evidencia un alto nivel de coordinación y el uso de explosivos, drones y bloqueos, afectando gravemente la seguridad en el suroccidente del país.

