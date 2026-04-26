“Fue un momento difícil, veníamos con impotencia”: periodista tras lo ocurrido en atentado en Cauca

El reciente atentado en Cajibío, Cauca, volvió a poner en evidencia la compleja situación de orden público que enfrenta el departamento. Fernando Rojas, periodista presente en la zona, describió el impacto del ataque ocurrido en la Vía Panamericana en Sala de Prensa Blu, donde una explosión afectó a varios vehículos civiles, dejando víctimas mortales y decenas de heridos.

“Fue un momento bastante difícil… veníamos con ese sentimiento de impotencia”, relató Rojas, quien acompañó durante horas a las comunidades afectadas. Según su testimonio, la escena estuvo marcada por la confusión y el dolor de las familias: “eran personas civiles, son inocentes, no tienen nada que ver con este conflicto”.

El comunicador detalló que la explosión generó un cráter de grandes dimensiones que destruyó completamente el paso vehicular. “Me quedé asombrado de la profundidad del cráter… aproximadamente unos 8 o 10 metros de profundidad”, afirmó. La magnitud del daño obligó al cierre total de la vía, afectando la movilidad entre Cali y Popayán.



Impacto humanitario y víctimas

El atentado dejó un saldo de más de 15 fallecidos y 38 heridos, entre ellos menores de edad. Rojas destacó la gravedad de la situación, especialmente en el caso de los niños afectados: “de esos 5 niños hay 3… en UCI pediátrica. Usted alcanzará a entender la magnitud de las heridas”.

El periodista también subrayó el impacto emocional vivido en el lugar. “A mí me impactó mucho… ver a las familias… llorando al lado de los cuerpos… sin entender qué es lo que pasa”, expresó, reflejando el drama humanitario que dejó el ataque.



Dinámica del atentado en Cauca

De acuerdo con el testimonio recogido, el ataque habría sido inicialmente dirigido contra la fuerza pública. Sin embargo, la situación derivó en afectaciones a la población civil. “Al ver que el ejército no llegó… igual lo hicieron estallar, afectando a la población civil”, explicó Rojas.



El hecho ocurrió en medio de un retén ilegal, donde varios vehículos estaban detenidos. La detonación se produjo cuando una chiva transitaba por el lugar, lo que provocó una fuerte onda explosiva que afectó múltiples automotores.



Crisis de seguridad en el departamento

El atentado en Cajibío se suma a una serie de hechos violentos que, según Rojas, han recrudecido en el Cauca. “Es una situación que ha arreciado… los actos terroristas, el homicidio de líderes sociales, el reclutamiento forzado”, indicó.

Asimismo, señaló que, aunque la fuerza pública realiza esfuerzos, estos parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. “Pareciera que la presencia de esos grupos… está desbordada… hacen falta más herramientas”, concluyó.

La situación en el Cauca continúa siendo crítica, con comunidades que, pese a la violencia, intentan mantenerse en pie. “Sabemos que tenemos que seguir adelante y siempre le ponemos el pecho a la brisa”, expresó Rojas, reflejando la resiliencia de la región ante una crisis persistente.

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