TLC entre Colombia y Estados Unidos cumple 14 años: exportaciones superan US$186 mil millones

La Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, conmemora los 14 años de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, destacando que el acuerdo pasó de ser únicamente un mecanismo comercial a convertirse en una plataforma clave de ingresos, inversión y generación de empleo para el país.

En el marco del aniversario, AmCham realizará este 13 y 14 de mayo, en Bogotá, una rueda internacional de negocios que reunirá a 70 compradores estadounidenses y 200 exportadores colombianos, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

“En este aniversario del TLC entre Colombia y Estados Unidos, y de cara a las próximas elecciones presidenciales, quiero ser reiterativa en que el acuerdo no está agotado, sino que está subutilizado. La tarea 2026–2030 es convertir el acceso ya existente en más exportaciones, más empresas, más inversión, más empleo y mayor capacidad de Colombia para competir en el mercado más exigente del mundo”, aseguró María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.

Según cifras entregadas por el gremio, entre 2012 y 2025 Colombia exportó hacia Estados Unidos más de US$186.051 millones, mientras que la inversión extranjera proveniente de ese país alcanzó los US$41.713 millones, equivalente al 22 % de toda la inversión extranjera recibida por Colombia durante ese periodo.



Además, AmCham destacó que empresas estadounidenses generan actualmente cerca de 150 mil empleos directos e indirectos en sectores como manufactura, agroindustria, tecnología, servicios financieros y energía.

Aguacate Foto: AFP

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, aseguró que el TLC “no está agotado, sino subutilizado” y afirmó que el reto para los próximos años será convertir el acceso preferencial al mercado estadounidense en más exportaciones, empleo e inversión.

Uno de los principales cambios que resalta el informe es la transformación de la canasta exportadora colombiana, pues señalaron que, mientras en 2012 el 71 % de las exportaciones hacia Estados Unidos correspondía a productos mineroenergéticos, en 2025 el 66,4 % ya provino de bienes no mineroenergéticos, alcanzando un récord histórico de US$10.642 millones.

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Cabe destacar que sectores como café y flores consolidaron el liderazgo colombiano en el mercado estadounidense, mientras que otros productos registraron importantes crecimientos durante los últimos años, entre ellos aluminio, maquinaria eléctrica, tilapia y aguacate Hass.

AmCham también destacó que actualmente 3.356 empresas colombianas exportan productos hacia Estados Unidos y que 101 productos agrícolas tienen acceso al mercado estadounidense gracias al acuerdo comercial.

En materia de turismo, el gremio señaló que más de 27 millones de viajeros se movilizaron entre ambos países entre 2012 y 2025. Solo el año pasado, cerca de 1,19 millones de estadounidenses visitaron Colombia, consolidando a Estados Unidos como el principal emisor de turistas extranjeros hacia el país.

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La organización también resaltó que, frente a nuevos escenarios arancelarios en Estados Unidos, Colombia mantiene ventajas estratégicas gracias al TLC, pues el 72 % de la canasta exportadora nacional ingresa actualmente con arancel cero al mercado estadounidense.

Finalmente, AmCham advirtió que Colombia aún tiene un amplio potencial exportador sin aprovechar. Según el Índice de Aprovechamiento Exportador del gremio, el país podría lograr un incremento cercano a US$1.751 millones anuales en exportaciones hacia Estados Unidos si cierra brechas internas, como las de logística, certificaciones, admisibilidad sanitaria y capacidad productiva.

