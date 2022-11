Todo lo que debe saber sobre la Ley Estatutaria de la Reforma a la Salud

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró en BLU Radio que la Ley Estatutaria de Reforma a la Salud, sancionada este lunes por el presidente Juan Manuel Santos, es un avance o un eslabón más para seguir mejorando el sistema.

Se acaba el “paseo de la muerte”

En cuanto al denominado “paseo de la muerte”, el ministro reiteró que el artículo pone fin a esta práctica.

“La ley es clara al afirmar que la persona se tiene que atender y tiene que brindársele la atención integral de urgencias. Ya no se puede aducir que no se puede atender porque no se tiene convenio con tal o cual EPS”, manifestó.

Además, explicó que habrá multas para quienes no cumplan esta norma y que en la práctica todo hospital, sea público o privado, tiene la obligación de atender las urgencias.

El ministro señaló que esta ley tiene 26 artículos, 17 de los cuales fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional sin ninguna modificación y que a los demás se les hizo una modificación que fueron “pequeñas”.

Control de precios de medicamentos

Sobre el control de los precios de medicamentos, el funcionario manifestó que liberar el precio de esto puso en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud y que con la nueva ley se le da un tratamiento casi que “constitucional” a la regulación del precio de las medicinas.

“Defenderemos esta regulación porque ya es un mandato constitucional. Lo que vamos a decir es: mire lo que dice nuestra Constitución. Nos blindamos tanto interna como externamente”, explicó el ministro al señalar los cuestionamientos que en esta materia podrían hacerse desde el extranjero.

Sanciones y autonomía de los médicos

Gaviria señaló que en últimas quien debe decidir es el médico y no la EPS por lo que resaltó que la ley haya respetado su autonomía.

“Se protege esa autonomía, pero esa protección que le da la ley implica responsabilidades que implica, entre otras cosas, la prohibición entre la industria y los médicos. Autonomía con auto-regulación y responsabilidad”, manifestó.

Se salva la Tutela

Al respecto, Gaviria dijo que lo que hace la Ley Estatutaria es decir que la salud es un derecho fundamental y que eso está protegiendo la tutela.

Sin embargo, aseguró que la ley plantea una serie de exclusiones que no pueden ser pagadas con recursos públicos y que por lo tanto procedimientos como cirugías estéticas no pueden ser cubiertas.