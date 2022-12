“Todos en la cama o todos en el suelo”: prometen mano dura contra ‘instagramers’ irresponsables

En las últimas horas fue denunciado un grupo de ‘instagramers’ conocido como El Descorche, quienes en videos publicados por ellos mismos, se evidenciaría un incumplimiento a la cuarentena tras irse de paseo, con 13 personas más, entre modelos y comediantes, a una cascada del área metropolitana de Bucaramanga durante el puente festivo.

Lo insólito del caso, es que la ciudad está en plena alerta roja por la alta ocupación de camas UCI y, según algunos ciudadanos, los jóvenes están dando un mensaje de irresponsabilidad en momentos que se necesita compromiso de los ciudadanos.

Publicidad

Esta es la historia completa: ¿Irresponsables? Piden sanciones contra ‘instagramers’ de Bucaramanga por incumplir cuarentena

Frente a esa irresponsable actitud del grupo de ‘instagramers’, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Floridablanca ya se pronunciaron y prometieron mano dura contra quienes violan las normas sanitarias.

“Estamos en alerta roja, lo anuncié en días pasados. Yo no puedo poner a un policía y a un médico por cada ciudadano irresponsable. Ser joven no es sinónimo de inconsciencia. Todos en la cama o todos en el suelo. Vamos a endurecer medidas”, dijo Miguel Ángel Moreno, alcalde de Floridablanca en Twitter.

Estamos en Alerta Roja, lo anuncié en días pasados. Yo no puedo poner a un policía y a un médico por cada ciudadano irresponsable. Ser joven no es sinónimo de inconsciencia. Todos en la cama o todos en el suelo. Vamos a endurecer medidas. @Vanguardiacom https://t.co/glQy3k8R2a — Miguel Angel Moreno (@MiguelMorenoSu) August 11, 2020

Publicidad

Entre tanto, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, agregó: “los actos de irresponsabilidad no pueden seguir siendo la causa de contagios de COVID-19 en nuestro departamento. Policía de Bucaramanga actuará”.

Por ahora, los jóvenes ‘instagramers’ han evitado compartir historias en sus cuentas de Instagram de sus aventuras diarias. Uno de ellos, conocido como ‘Báez’, escribió: “perdón por no subir más historias hoy, pero ya saben por qué es. Vuelvo pronto amigos, no me olviden, los amo”.

Publicidad