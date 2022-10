Tranquilos que voy feliz: la conmovedora llamada de despedida de Ismael Arciniegas

Horas antes de ser ejecutado por la justicia china, Ismael Arciniegas, colombiano condenado a pena de muerte por narcotráfico, se comunicó con su familia para despedirse.

Publicidad

Encuesta ¿Está de acuerdo con la ejecución de un colombiano en China por narcotráfico? Opine con el HT #PenaDeMuerte — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 28, 2017

En la conversación, Ismael aseguró que iba feliz al encuentro con Dios y le pidió a su hijo, Juan José Herrera, que siguiera adelante con su familia y luchara por ella.

Publicidad

“Un abrazo, un beso y adelante; Yo acá voy con el corazón a mil, yo me voy con el corazón triste”, se escucha en la charla de 20 minutos que tuvo con su hijo.

Publicidad

En la conversación entregó un mensaje invitando a la unión familiar y al acompañamiento que se debe brindar para evitar que cometan errores como los que él pudo cometer.

“A sus hijos no los abandonen, denles consejos, que Dios te bendiga, tranquilos que yo voy feliz, adiós. Igualmente que me recuerden con cariño, tú tranquilo, no se preocupen por nada, voy a la vida eterna”, agregó.

Publicidad

“Hay que asesorar, hacer obras, olvídense del licor, de las drogas, de todo, que Dios te bendiga”, le dijo Arciniegas su hijo, quien, según él, a través de los tatuajes le dio un rumbo diferente a su vida.

Publicidad

Publicidad