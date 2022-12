Transmetro operará hasta las 8:00 de la noche desde este 1 de septiembre

Después de estudiar las solicitudes de los usuarios y considerando que cesará el toque de queda nocturno en el municipio de Soledad, el Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla anunció que ampliará su horario de servicio desde este 1ro de septiembre.

El gerente de Transmetro, Fernando Isaza, informó que se extenderá la operación troncal hasta las 8:00 de la noche, aunque en los buses el aforo máximo seguirá siendo del 35%.

"No es momento de relajarnos, no se puede decir que no va a venir un segundo pico, por eso Transmetro es muy respetuoso e invita a los usuarios a tener buen comportamiento, recordándoles que tenemos una restricción al interior de los buses", dijo el funcionario.

El gerente de Transmetro afirmó que la operación del sistema está fluyendo, a pesar de que los tiempos de espera en las estaciones ha aumentado a 25-30 minutos, debido a la misma limitación dentro de los buses y porque algunos vehículos han salido de circulación tras ser objetos de ataques vandálicos.

Por su parte, el Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de transporte, ajustó la operación del sistema de transporte público colectivo con el 100% de rutas para garantizar la movilidad de los ciudadanos en el territorio metropolitano.

El director del AMB, Libardo García, afirmó que el servicio se prestará en promedio con un 85% de la flota, que representa unos 2.600 buses y se ajustará conforme al comportamiento de la demanda.

A fin de verificar la aplicación de las medidas sanitarias, se establecerán puestos de control en las principales vías de acceso a Barranquilla por la calle 30, calle 17, vía al Mar y la Cordialidad, en trabajo coordinado entre inspectores del AMB y personal operativo de la Secretaría de Tránsito y Policía nacional.

“Hacemos un llamado a los usuarios para que, en caso de observar aglomeraciones en los buses urbanos o en los puntos de abordaje, eviten acceder a los mismos para mantener la distancia física. Entramos en una fase decisiva que requiere conciencia ciudadana en la autoprotección para frenar el contagio del COVID-19”, aconsejó García Guerrero.