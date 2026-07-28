Tribunal negó medida cautelar para frenar desembolsos de nuevo modelo de pasaportes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la Nación, con la que buscaba suspender los desembolsos de recursos relacionados con el convenio para la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia.

La decisión se produce dentro de la demanda que adelanta el Ministerio Público contra el convenio suscrito entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, acuerdo que fue firmado para poner en marcha un nuevo modelo de producción de pasaportes, en reemplazo del programa que durante varios años estuvo a cargo de la multinacional Thomas Greg.

La Procuraduría presentó la demanda el año pasado al considerar que presuntamente existieron irregularidades en la suscripción del convenio. En ese contexto, solicitó que se declarara la nulidad de la alianza entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal y, de manera provisional, pidió suspender los desembolsos que realiza el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores mientras avanza el proceso judicial.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que no se cumplían los requisitos establecidos para decretar la medida cautelar. En particular, señaló que la Procuraduría no logró demostrar que negar la suspensión de los desembolsos generara un mayor perjuicio para el interés público que concederla.



En la decisión, el Tribunal precisó: “No se cumple con el requisito consistente en haber demostrado que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. Por el contrario, decretar la medida sería más gravoso, porque la suspensión de los desembolsos podría comprometer, de manera inmediata, la continuidad y la meta de iniciar la prestación del servicio de expedición de pasaportes bajo el nuevo modelo a partir de abril de 2026”.

Con este análisis, la corporación negó la solicitud de la Procuraduría y permitió que continúen los desembolsos previstos dentro del convenio mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad presentada contra el acuerdo.

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