“Uber puede entrar siempre y cuando cumpla los requisitos”: MinTransporte

requisitos, entre ellos tener una póliza de responsabilidad civil que cubra a los pasajeros.

La jefe de la cartera de Transporte aseguró que otro de los requisitos es que "se tendrían que chatarrizar vehículos blancos para la entrada de Uber”. Además explicó que la idea sería crear vehículos de alta gama de color negro, para generar un nuevo mercado y se genere competencia.

Dijo que aunque “obviamente no podemos tener un policía detrás de cada carro blanco”, se están haciendo operativos para controlar que no estén funcionando hasta que no se legalice.

Álvarez Correa lamentó que Uber entrara al país sin gestionar ningún permiso, pues, según contó, “nunca conversaron con nosotros al entrar al país, desafiando al Ministerio”.

Sin embargo, la ministra Cecilia Álvarez anunció que la idea es " tener el decreto que reglamente Uber listo antes del 7 de agosto".

Sobre el paro de taxistas que se adelanta en Barranquilla, dijo que “no tengo idea por qué están parando si allá no hay servicio de Uber”. Por la parte de Medellín, aseguró que “se les ha dicho que la plataforma puede existir como tal pero utilizar carros de la gama de servicios especiales para transporte particular no pueden”.

“Me preocupa muchísimo que estén prestando el servicio porque esos carros no tienen la póliza de responsabilidad civil”, agregó la ministra de Transporte.