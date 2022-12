Un joven cartagenero perdió este sábado su lucha contra el cáncer

"Paciente y compasivo, ese era mi hijo, pendiente de sus compañeros de piso, no sólo se preocupaba por él mismo, Martín apoyaba a los demás en su lucha contra el cáncer", dijo su padre Martín Galeso.



Martín tenía el 70% de su cuerpo invadido por células malignas de leucemia linfoide aguda y sufrió un infarto este sábado a las 10:45am en la Clínica Blas de Lesso en Cartagena.



Según médicos, tras la última quimioterapia esta semana sus órganos quedaron muy débiles y ya no respondían.



Le puede interesar: Cafesalud no hace trámite para que paciente con leucemia reciba quimioterapia.



El sueño de Martín era estudiar medicina, ser oncólogo, y estaba pronto a ingresar como voluntario a una ONG de niños con cáncer.



A pesar de una tutela con fallo a favor y de diferentes denuncias, CafeSalud falló en varias ocasiones dando la autorización para que el joven en estado crítico recibiera el tratamiento de quimioterapia en Cartagena.



