Un niño murió ahogado en piscina del Club Cafam en Bogotá

El menor de 8 años, identificado como Andrés Santiago Parada León, murió ahogado en una piscina ubicada en las instalaciones del Club Campestre Cafam, en hechos que son materia de investigación.



A través de un comunicado, Cafam informó que “en una situación que está por confirmar, el niño sufrió un episodio de inmersión que originó el rescate inmediato por parte de los salvavidas”. (Lea también: Un menor de edad murió ahogado en las playas de El Laguito en Cartagena )



“Infortunadamente, Andrés Santiago falleció pasadas las 4:00 p.m. tras realizarse las maniobras de resucitación requeridas de acuerdo con los protocolos definidos para estos casos. Las causas son motivo de investigación por las instancias correspondientes”, dice el comunicado.



La entidad asegura que las piscinas del club cumplen con todas las normas de seguridad requeridas por la ley y dispuso su compromiso para entregar la información necesaria que pueda agilizar el curso de la investigación.



Este es el comunicado completo



Bogotá – 13 de mayo 2015, La Caja de Compensación Familiar Cafam lamenta profundamente el fallecimiento del niño Andrés Santiago Parada León.



Este martes 12 de mayo de 2015, Andrés Santiago, se encontraba con el grupo de natación en instalaciones del Club Campestre Cafam, bajo la supervisión constante del salvavidas, el coordinador del colegio y los docentes.



Durante el desarrollo de la actividad, en una situación que está por confirmar, el niño sufrió un episodio de inmersión que originó el rescate inmediato por parte de la salvavidas y fue atendido por la auxiliar de enfermería del Club, a la que se sumó una ambulancia medicalizada que le brindó la asistencia necesaria durante más de una hora.



Infortunadamente, Andrés Santiago falleció pasadas las 4:00 p.m. tras realizarse las maniobras de resucitación requeridas de acuerdo con los protocolos definidos para estos casos. Las causas son motivo de investigación por las instancias correspondientes.



Las piscinas del Club Campestre Cafam cumplen con todas las normas de seguridad requeridas por la ley.



Cafam lamenta lo ocurrido, ha brindado acompañamiento continuo a la familia del niño y reitera su compromiso en entregar la información necesaria para agilizar el curso de la investigación.



Nuevamente extendemos nuestro más sincero sentimiento de solidaridad con su familia y el Colegio Liceo Campestre Cafam.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Este martes habrá debate de control político en el Concejo de Bogotá para analizar los recientes anuncios del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro con relación al funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Público.



-La generadora de energía de Caldas dice que en ningún momento se suspendió el servicio de energía en el sector de Riosucio donde se presentó la emergencia en una mina de oro.



-Sobre las 9:00 de la mañana comenzará el Consejo Nacional de Estupefacientes, donde se tomará una decisión final en torno a si se suspende o no la fumigación con glifosato, tras la advertencia de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que podría resultar cancerígeno.



-Un juzgado de control de garantías decidirá hoy si cobija con medida de aseguramiento al ex directivo del Fondo Premium, Rachid Maluf Raad, procesado por el descalabro de Interbolsa.



-Catorce personas, entre ellas seis extranjeros, murieron en Kabul tras un ataque de talibanes contra el hotel Park Palace, donde se iba a celebrar un concierto.



-Las autoridades en Estados Unidos detectaron que el tren que se accidentó en Filadelfia, y que dejó 7 personas muertas, iba al doble de la velocidad que tenía permitida a la hora de coger una curva.



-La Audiencia Nacional de España emitió medidas cautelares para suspender temporalmente la huelga de la Asociación de Futbolistas Españoles, razón por la cual este fin de semana habrá jornada de fútbol de manera normal.



-La Policía está tras la pista de los responsables del asesinato de un miembro de la institución en un barrio del noroccidente de en Cúcuta.



-Padres del menor que perdió la mano al manipular un artefacto explosivo en zona rural de Corinto, Cauca, están pidiendo ayudas económicas porque no tienen con qué pagar la cuenta de la clínica Valle del Lili de Cali.



-En La Guajira y en la zona fronteriza con Venezuela siguen las labores de búsqueda del secretario de gobierno de Uribia, secuestrado el pasado martes.