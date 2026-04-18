¿Un trabajador puede demandar si gana menos que sus compañeros? Podría recibir millones por esto

En muchos casos se presentan situaciones en las empresas, donde los empleados manifiestan injusticias a nivel laboral, y es que muchos se quejan porque sus compañeros perciben un mejor salario cuando realizan las mismas labores y los mismos horarios, un factor que ha generado miles de molestias y que es muy común en el sector laboral colombiano.

De hecho, frente a esto, muchos se preguntan si es posible presentar una denuncia o cómo formalizar una queja para que sea reconocido su trabajo como corresponde y se equilibre frente al resto del equipo laboral.

Debido a ello, un video en TikTok se ha hecho viral, luego de que el usuario abogadolaboral.col, quien se llama Juan David Hernández, señalara que es posible presentar una denuncia en caso de que existan diferencias salariales, a pesar de cumplir las mismas funciones y horarios.

De acuerdo con lo que explica Hernández, existe un efecto dominó en el que las cesantías y demás prestaciones han sido pagadas de manera deficiente; por lo tanto, esto puede permitir el acceso a indemnizaciones moratorias que se encuentran en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.



De hecho, en el clip de TikTok señala que, debido a esto, las indemnizaciones pueden ascender a cientos de millones de pesos, lo que genera cuestionamientos sobre si realmente se puede demandar por diferencia salarial.

¿Se puede demandar por no ganar lo mismo que sus compañeros?

Ante ello, desde Blu Radio se consultó a Juan Camilo Angarita, abogado de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, para aclarar si es posible denunciar por diferencias salariales.

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Angarita confirma que sí es posible, pues el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo (principio de trabajo igual) establece que cuando la labor desempeñada es igual en puesto, jornada y condiciones de eficiencia, se debe corresponder un salario igual. "No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales", señala el experto.

Por lo tanto, si existe un trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se puede presumir injustificado hasta que el empleador demuestre factores objetivos para la diferenciación salarial.

Abogado, Juan Camilo Angarita Suministrada

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¿Cómo presentar la denuncia en estos casos?

Según lo que recomienda Angarita, lo mejor es llevar a cabo un procedimiento progresivo. Primero, el trabajador debe solicitar un ajuste salarial al empleador o una explicación objetiva del porqué de la diferencia, pues la ley presume que es injustificado el trato desigual mientras el empleador no demuestre razones válidas, como la experiencia, formación o desempeño, entre otros factores.

Sin embargo, si no hay un acuerdo adecuado, el empleado puede presentar la querella ante el Ministerio del Trabajo, lo que activa un proceso administrativo de inspección, vigilancia y control. Eso sí, este mecanismo es gratuito y puede derivar en sanciones al empleador, aunque no reconoce directamente pagos retroactivos.

Por otro lado, también puede acudir a la acción de tutela cuando la diferencia salarial constituye una discriminación evidente y afecta derechos fundamentales; sin embargo, tenga presente que esta medida puede ser improcedente si no existe un perjuicio irremediable. Por último, el proceso se puede llevar por medio de la jurisdicción ordinaria laboral, que sería la vía para reclamar la nivelación salarial y el pago de las diferencias dejadas de percibir, pues es el juez quien valora si el empleador justifica objetivamente la diferencia.