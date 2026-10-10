Una colombiana ocupará por primera vez importante cargo en organismo de la UNESCO

Ana Lucía Caicedo Laurido (centro de la foto) fue elegida vicepresidenta de IOCARIBE, la Subcomisión de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO para el Caribe y Regiones Adyacentes. Su nombramiento marca un hito para Colombia y representa el regreso del país a esta posición después de casi tres décadas.

La elección se produjo durante la XIX Sesión Intergubernamental de IOCARIBE, realizada en Guatemala, donde Colombia obtuvo dos resultados estratégicos para fortalecer su participación en la cooperación científica internacional relacionada con los océanos.

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Caicedo Laurido se desempeña como responsable del Proceso de Investigación Científica de la Dirección General Marítima (DIMAR). Además, su designación destaca la participación de las mujeres y las comunidades afrocolombianas en los espacios científicos y de toma de decisiones sobre el futuro de los océanos.

La nueva vicepresidenta de IOCARIBE tendrá entre sus prioridades fortalecer la cooperación entre los países del Gran Caribe, impulsar la observación oceánica y promover el intercambio de datos científicos. También buscará contribuir a la resiliencia costera, los datos abiertos y el desarrollo de la economía azul.



“Es un honor representar a Colombia en la Mesa Directiva de IOCARIBE”, manifestó Caicedo Laurido tras su elección. La científica también señaló que trabajará con los países de la región para fortalecer estos procesos y promover la formación de nuevas generaciones de científicos y de la gente de mar.

Colombia también tendrá un centro regional de observación oceánica

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Además del nombramiento de la científica colombiana, los 32 Estados miembros de IOCARIBE respaldaron la creación de un Centro Regional de Coordinación del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS).

La iniciativa tendrá su sede de operación en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), de la DIMAR, en Cartagena, Bolívar. Con este proyecto, la ciudad busca consolidarse como un nodo regional para articular capacidades científicas, técnicas y operativas relacionadas con el seguimiento del estado del océano.

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El centro facilitará el intercambio y la estandarización de datos oceanográficos, la integración de redes de observación y la cooperación entre instituciones y países. Estas acciones permitirán fortalecer el conocimiento científico sobre los mares y mejorar la coordinación regional.

De acuerdo con la DIMAR, el fortalecimiento de los sistemas de observación contribuirá a comprender amenazas naturales y provocadas por la actividad humana, anticipar riesgos y respaldar decisiones relacionadas con el cambio climático, la seguridad marítima y la protección de los ecosistemas estratégicos.

Con estos avances, Colombia busca ampliar su participación en la agenda científica del Gran Caribe y fortalecer la cooperación internacional. La elección de Ana Lucía Caicedo Laurido y el respaldo al centro regional en Cartagena representan dos pasos para conectar las capacidades nacionales con los desafíos oceánicos de la región.