Temblor hoy en Colombia: fuertes sismos azotaron varios departamentos

Colombia registró tres sismos durante la madrugada de este sábado 10 de octubre de 2026, de acuerdo con los boletines del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los movimientos tuvieron magnitudes de entre 3,4 y 3,8 y ocurrieron en los departamentos de Meta, Caldas y Chocó.

Los reportes fueron publicados durante las primeras horas del día. Los datos indican diferencias en la profundidad de los movimientos, aunque la información suministrada no precisa si fueron sentidos por habitantes de las zonas afectadas.

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¿Dónde fue el epicentro de los temblores de hoy en Colombia?

El primer movimiento reportado ocurrió en Filadelfia, Caldas, a las 12:46 a. m. y tuvo una magnitud de 3,8. Según el boletín del SGC, su profundidad fue de 106 kilómetros.



Un minuto después, a las 12:47 a. m., se registró otro sismo en Uribe, Meta, con magnitud de 3,4 y profundidad superficial.

El tercer evento ocurrió en Istmina, Chocó, a las 5:16 a. m. También tuvo una magnitud de 3,4 y una profundidad de 43 kilómetros.

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Los tres reportes corresponden a boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en el país.

¿Cómo reportar si sintió un temblor en Colombia?

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El SGC invita a las personas que hayan percibido alguno de estos movimientos a informar su experiencia a través de la plataforma Sismo Sentido, disponible en https://sismosentido.sgc.gov.co.

Estos reportes ayudan a recopilar información sobre las zonas en las que se percibió un sismo y las características de la experiencia de quienes lo sintieron.

Hasta los datos suministrados en los boletines citados, no se incluye información sobre afectaciones o daños relacionados con los tres eventos. La magnitud y la profundidad son datos que permiten caracterizar cada movimiento, pero no determinan por sí solos si causó daños o fue percibido por la población.