Cinco horas en un avión parqueado en Barranquilla: vuelos afectados por terremoto en Panamá

La emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió a Panamá no solo generó preocupación por los daños en varias regiones del país, sino que también ocasionó alteraciones en las operaciones aéreas y dejó a pasajeros varados en distintos aeropuertos.

Uno de los casos se registró en Barranquilla, donde un vuelo de Copa Airlines procedente de Bogotá y con destino a Ciudad de Panamá permanece más de cinco horas estacionado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, sin que sus ocupantes puedan descender de la aeronave.

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En entrevista con Recap Blu, Steve Téllez, uno de los pasajeros afectados, relató las dificultades que enfrentaban mientras esperaban una solución. Según explicó, el avión aterrizó alrededor de las 2:00 de la tarde y, desde entonces, permanecen en el mismo lugar.

“Estamos acá en Barranquilla desde las 2:00 de la tarde parqueados, porque parquearon el avión”, contó.



Avión de Copa Airlines lleva más de cinco horas parqueado en aeropuerto de Barranquilla. Fotos: suministradas

La explicación que recibieron del capitán y de la tripulación era que el aeropuerto no disponía de una puerta de embarque ni de escaleras para permitir el desembarque, además de que debían esperar su turno para reabastecer combustible y continuar hacia Panamá.

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Téllez explicó que el vuelo había salido de Bogotá aproximadamente a las 12:15 del mediodía y que, cuando la aeronave se encontraba cerca de la frontera con Panamá, el capitán informó a los pasajeros sobre el terremoto y las afectaciones que había provocado. Posteriormente, el avión realizó maniobras en el aire y fue desviado hacia Barranquilla. Lo que inicialmente parecía una espera de menos de una hora terminó prolongándose durante varias horas, sin una confirmación sobre cuándo podrían despegar nuevamente o si serían trasladados de regreso a Bogotá.

La situación se complicó por la falta de alimentos y bebidas a bordo. El pasajero aseguró que, después del servicio habitual para un trayecto corto, los viajeros contaban únicamente con algo de agua y las bebidas disponibles comenzaban a agotarse. Además, Téllez viajaba con su madre, una adulta mayor de más de 80 años, lo que aumentaba su preocupación por las condiciones de la espera.

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La incertidumbre también afectaba a otros pasajeros, algunos de los cuales tenían conexiones hacia destinos internacionales, como Los Ángeles, después de haber iniciado sus recorridos desde otras ciudades.



La respuesta de la aerolínea

En medio de la emergencia, Copa Airlines informó que, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional de Tocumen, daría prioridad al retorno de los vuelos desviados hacia aeropuertos alternos y advirtió que podrían presentarse demoras y ajustes en las frecuencias.