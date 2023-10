Una familia de Quindío está encerrada en Tel Aviv en medio de la guerra

Blu Radio conoció la historia de una familia quindiana que estaba visitando Tierra Santa y tuvo que quedarse en Tel Aviv por el inicio de la guerra. Los cinco integrantes de la familia Díaz Valencia y una de sus amigas han vivido horas de terror en medio de las alertas de bombardeo y las carreras por llegar a los búnker para salvaguardarse de los ataques. Ahora viven en la incertidumbre sobre cuándo podrán salir de Israel.

La familia Díaz Valencia pensaba que su último día de visita a Israel era el sábado. Ese día en la mañana, volvían a su hogar en Londres, después de una semana conociendo Jerusalén y la Tierra Santa; en cambio, los sorprendió la guerra.

“El sábado supuestamente era nuestro vuelo y nos encontramos con que no podíamos salir del país, desafortunadamente. Nosotros nos fuimos directamente al aeropuerto y nos encontramos con que todos los vuelos habían sido cancelados y no llegaba ninguno tampoco, desafortunadamente. Entonces fue un momento de angustia: no saber qué hacer, estar en un país que no es el tuyo donde se habla prácticamente Árabe y Hebreo”, cuenta Johan Stiven Díaz Valencia, uno de los viajeros.

Desde que su aerolínea los ubicó en un hotel en Tel Aviv, la familia Díaz Valencia ha seguido las recomendaciones de las embajadas española y colombiana: permanecer en su interior sin asomarse siquiera a la calle. El Gobierno israelí también les recomendó a ellos y a todos los turistas, permanecer en un lugar que tenga bunker.

En medio de este panorama, Johan y su familia vive a cada segundo la incertidumbre: “Uno viene feliz, con alegría, que vamos a pasar súper bien, nos lo vamos a disfrutar, vamos a conocer un montón de cosas, y llegas y en un momento a otro te das cuenta que en que esa felicidad se cayó por completo sin saber qué va a pasar, que en cualquier momento va a caer un misil, cualquier cosa: terrible”, relató.

En estos días de miedo, la familia Díaz Valencia sólo ha recibido ayuda de la aerolínea que los ubicó en un hotel y les ha garantizado la atención mínima. Es por eso que se declaran decepcionados del acompañamiento del Gobierno colombiano: “Desafortunadamente, la embajada colombiana no nos ha sido de mucha ayuda, intentamos hablar con ella, le especificamos que teníamos dos personas mayores que necesitaban medicina… cosas para comer, porque pues necesitan cosas para comer para poder tomar la medicina. No nos daban respuestas”, explica Johan Stiven.

Ahora, la familia Díaz Valencia espera para que la situación cambie y puedan regresar a la paz de su hogar.

