Una semana antes de las elecciones me iban a matar: Daniel Quintero

En Noticias Caracol, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reiteró una grave denuncia.

"Yo me elegí Independiente. Una semana antes de las elecciones me iban a matar. Contrataron sicarios. Dos veces la Policía me sacó de lugares donde estaba en campaña", aseguró el mandatario.

Publicidad



Aunque dijo que no tiene información de qué pasó con las investigaciones por ese plan para asesinarlo, sí reveló más detalles.

“Fueron al barrio Popular a intentar contratar el sicario y ese no aceptó. El plan se filtra y por eso nos llega la información. Luego, en La Floresta, también hubo identificada una personas en una moto preguntando por mí y mi recorrido de campaña”, contó Quintero.

“Yo puse esto en conocimiento de las autoridades y hoy tengo un esquema de protección que me da seguridad y yo vengo haciendo estas denuncias desde mucho antes de ser alcalde”, dijo.

Lea también: Lo que dice Daniel Quintero sobre continuidad de constructor de Hidroituango

Publicidad

Aunque no responsabiliza directamente el presunto plan para matarlo con las denuncias sobre Hidroituango, sí asegura que “aquí (refiriéndose al proyecto) hay muchos intereses".

"Cuando hay 9,9 billones de pesos de por medio hay muchos intereses y a mí me querían matar”, sentenció.

#LoÚltimo | “Una semana antes de las elecciones me iban a matar, contrataron sicarios”: alcalde Daniel Quintero - https://t.co/6i7ID6Be72



(Tercera parte) pic.twitter.com/s0Yea7oVLb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 9, 2020

Publicidad