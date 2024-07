UNGRD intervendrá jurídicamente las obras abandonadas en Caregato

En un informe reciente de la Interventoría Estudios, Consultorias y Obras S.A.S se reconoció que las obras para cerrar el dique están inactivas y hay ausencia de personal. Así mismo, se confirmó que falta maquinaria e insumos en el sector Caregato.

“Con gran preocupación la interventoría ha detectado una variante en el personal mínimo. Dicha variación es una situación absolutamente grave que podría enmarcarse en un posible incumplimiento que afecta de manera directa la ejecución del contrato y podría producir una paralización”, concluyó el interventor.

Por su parte, Carlos Carrillo, director de la UNGRD afirmó que se ha entregado asistencia humanitaria al 70 % de los damnificados registrados en La Mojana y que el contrato asignado asciende a 130.000 millones de pesos. Ante eso, explica que la unidad hizo un pago anticipado de 25.800 millones que correspondía al 20 % del valor del contrato.

“Aquí no hay volquetas, no hay bolsas, no hay trabajadores y el paso siguiente es tomar las medidas jurídicas pertinentes, vamos a garantizar el debido proceso, pero necesitamos liberar los recursos que están comprometidos en esta obra para hacerlo bien, son 130.000 millones de pesos”, afirmó Carrillo.

Publicidad

En relación a los pagos solicitados por el contratista, desde la UNGRD aclaran que es un contrato a precios unitarios. El consorcio RCG tiene la obligación de demostrar la ejecución en cantidades de la obra ejecutada a través de estudios de batimetría que no han sido soportados.