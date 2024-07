Habitantes de La Mojana anuncian paro: estos son sus reclamos

Los habitantes de La Mojana anunciaron que se irán a paro indefinido, desde el próximo 7 de agosto, ante la grave situación que atraviesan por el fenómeno de La Niña, sin que el Gobierno les brinde ayudas o soluciones. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el líder social de esta comunidad, Yonairo Saenz, explicó punto a punto sus motivos. Según dijo, bloquearán una importante vía que da acceso a toda la región Caribe.

"Sí, efectivamente, el 7 de agosto es la Batalla de Boyacá y empieza en la región de La Mojana la batalla de la Mojana. Tenemos programado irnos hacia la carretera a la altura del puente de La Apartada, que pertenece al al departamento de Córdoba. Vamos a bloquear la vía y vamos a hacer que el Gobierno nacional, de una buena vez por todas, atienda nuestras súplicas, nuestras recomendaciones y nuestras peticiones. Porque es triste y lamentable que hoy la gente la Mojana, después de tres años, continúe con el agua en el cuello”, detalló.

Saenz también habló del chorro llamado Care gato, del que piden poner especial atención. Por eso, hizo un llamado al director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y Desastres, Carlos Carrillo, pues insistió en que, aunque hay temas nacionales que resolver como el tema de corrupción en la entidad, la región de la Mojana no puede ser uno de los últimos temas, porque es urgente que sean atendidos.

“Nosotros necesitamos que el chorro 'Care gato' se tape de una buena vez por todas. Incluso, la Defensoría del Pueblo, mediante una acción popular, consiguió medidas cautelares para que atiendan de manera inmediata el cierre; explico qué está pasando: aplaudimos todos los colombianos que el doctor Carrillo se preocupe por destapar la olla podrida que viene pasando en la Unidad de Riesgo, no en este Gobierno, sino en todos los gobiernos anteriores. Eso está muy bien, porque los dineros públicos hay que cuidarlos, pero también es cierto que, paralelo a eso, el doctor Carrillo debe dedicarse a la gestión de riesgos. Nosotros no podemos permitir que Care gato continúe abierto porque hoy no vemos vigilancia por parte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo”, recalcó en Blu Radio.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: