Burdo y vulgar cómo políticos hacen campaña con situación en Venezuela: Carlos Carrillo

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, se pronunció sobre la preocupante situación en La Mojana, donde habitantes anunciaron paro en los próximos días si el Gobierno no interviene con soluciones prontas. Además, habló sobre las elecciones en Venezuela, en las que el ganador, pese a denuncias de presunto fraude, fue Nicolás Maduro. Carrillo fue uno de los que se metió en esa polémica política; cuestionó a quienes se “aprovechan” de los venezolanos.

“Es imposible no expresar mi enorme preocupación por lo que sucede en Venezuela y mi indignación por la forma en que políticos colombianos, particularmente del mal llamado centro, hacen campaña con el sufrimiento del pueblo venezolano. Una democracia saludable es aquella en la que hay alternancia de poder, en Venezuela no la hay hace 25 años y en Colombia no la hubo por casi un siglo”, escribió Carrillo a través de su cuenta de X.

Sobre por qué decidió hablar públicamente sobre este tema, señaló que lo hizo porque no “soportó” lo “burdo” de la situación. Explicó que ha visto como varias personalidades de Colombia, sobre todo políticos, han mencionado las elecciones en Venezuela para “hacer campaña”, lo cual criticó.

"Esto nos conmueve a todos los ciudadanos. Quienes creemos en la democracia no podemos no preocuparnos por la situación que se está dando en este momento en Venezuela y, bueno, que a mí, por mi cargo en el Gobierno, no me queda estar opinando de política, debería amarrarme un poco los dedos, pero no lo soporté más porque es bastante burda y creo ya hasta vulgar la forma en que algunos políticos están haciendo campaña, apropiándose de esa tragedia que se vive hoy en el vecino país de Venezuela", puntualizó.

En ese sentido, Carrillo también respondió a las críticas que recibió por involucrarse en la discusión política, especialmente, en lo que respecta a la exalcaldesa Claudia López. Dijo que, como ciudadano y político, tiene derecho a expresar su opinión y condenar un fraude electoral evidente como el que se registró en Venezuela. Además, resaltó la importancia de que los políticos se pronuncien y condenen esta situación.

En cuanto a la situación en La Mojana, reconoció los desafíos estructurales que enfrenta la región y explicó las medidas que se están tomando para solucionar los problemas de inundación. A pesar de las dificultades con el contrato y el contratista, Carrillo aseguró que no habrá prórroga ni aumento presupuestal y que se aplicarán todas las medidas legales necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato.

