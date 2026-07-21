Universidad Militar y Ejército impulsan recuperación de militares heridos con memoria histórica

La recuperación de un militar herido en combate va más allá de la atención médica. Con esa premisa, la Universidad Militar Nueva Granada, en articulación con el Batallón de Sanidad del Ejército, desarrolla durante este año una estrategia de acompañamiento integral que combina actividades académicas, sociales y de memoria histórica para apoyar a uniformados que resultaron lesionados durante operaciones militares y que actualmente atraviesan procesos de rehabilitación física y psicológica.

La iniciativa busca ofrecer espacios de encuentro, integración y reconocimiento a quienes asumieron riesgos extraordinarios en cumplimiento de su misión constitucional. A través de diferentes jornadas, los participantes no solo fortalecen su recuperación emocional, sino que también comparten sus experiencias de vida, convirtiéndose en protagonistas de la construcción de la memoria histórica institucional.

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El programa incluye actividades recreativas, culturales y de reflexión orientadas a fortalecer el bienestar emocional, promover redes de apoyo y contribuir a la resignificación de las experiencias vividas por los militares heridos. La propuesta busca complementar los procesos clínicos con un enfoque humano que reconoce el impacto personal y familiar que dejan las heridas del conflicto.

Para la Universidad Militar Nueva Granada, este trabajo hace parte de su compromiso con la educación, la proyección social y el servicio al país. La institución destaca que preservar la memoria de quienes han servido a Colombia también representa una forma de reconocer su sacrificio y transmitir valores como la resiliencia, el honor, el compromiso y la vocación de servicio a las nuevas generaciones.



Con esta estrategia, la Universidad Militar Nueva Granada y el Batallón de Sanidad continúan consolidando un modelo de acompañamiento que trasciende la rehabilitación médica, apostando por la inclusión, el reconocimiento y la memoria histórica como elementos esenciales para la recuperación integral de los militares heridos en cumplimiento del deber.