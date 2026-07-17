Desfile del 20 de julio en Bogotá: más de 6.000 uniformados del Ejército y la Policía

La capital colombiana será nuevamente escenario del tradicional Desfile Militar y de Policía, este 20 de julio, con motivo de la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia. En esta edición participarán 6.257 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes recorrerán uno de los principales corredores viales de la ciudad en un homenaje a quienes prestan servicio en defensa y seguridad del país.

El desfile comenzará a las 10:00 de la mañana en el semáforo de la transversal 70C y finalizará en la avenida Villavicencio con carrera 23C. A lo largo del recorrido, miles de ciudadanos podrán acompañar la ceremonia y presenciar el paso de las diferentes unidades militares y policiales.

Desfile 20 de julio Foto: EFE

Durante la jornada desfilarán integrantes del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, además de un grupo de veteranos de cada Fuerza como reconocimiento a quienes han dedicado su vida al servicio del país. Entre los participantes estarán unidades de Fuerzas Especiales, Lanceros, Infantería, Carabineros, Aviación Policial y componentes navales y aéreos.

Uno de los principales atractivos será la exhibición aérea, integrada por 19 aeronaves de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El espectáculo aeronáutico incluirá el sobrevuelo de helicópteros y aviones como los Huey, Bell 206, Bell 212, Bell 407, Texan T-6C y los Kfir, que demostrarán las capacidades operacionales de las instituciones.



Como parte de la programación oficial de la celebración también se llevará a cabo la imposición de la Cruz de Boyacá a generales y almirantes, una de las máximas distinciones otorgadas por el Estado colombiano en reconocimiento a la trayectoria y los servicios prestados a la Nación.