Uno es una mercancía: habla funcionario de ONU liberado por disidencias de Farc

En una entrevista de media hora con las Naciones Unidas, Herledy López, funcionario de esa entidad, dijo que nunca entendió por qué lo secuestraron y en esa medida se sintió como una mercancía.

"Uno resulta ser una mercancía. Si usted llora o está triste no les preocupaba en lo más mínimo", explicó.

López dijo que en la selvas recordó a los diputados del Valle del Cauca asesinados en cautiverio, a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y al general Luis Mendieta que duraron muchos años secuestrados y otros que nunca salieron.

- El cautiverio

El tres de mayo en el departamento de Guaviare fue secuestrado Hereldy López cuando estaban en una socialización de cultivos ilícitos con delegados del Gobierno y de campesinos y en el instante que realizaban el acta de la reunión llegaron cuatro personas armadas con fusiles y se acercaron puntualmente a López y otros funcionarios para luego llevarlos a un lugar apartado e interrogarlos a qué entidades pertenecían.

"Después de interrogados dijeron el señor de la ONU se va con nosotros", dijo.

- La travesía

Cuenta que dos guerrilleros adelante y dos atrás le cruzaron por el rio y allí empezó todo el proceso.

Llegaron a una casa muy cerca y se comunicaron por sus radios con sus claves, afirma que lo subieron a otra lancha y navegaros hasta las 3 de la mañana para luego caminar en el monte y le hicieron un cambuche improvisado.

"En la mañana me llevaron hacía donde la persona responsable de mi secuestro. Él me dijo que no era un caso personal que es un tema político y que se iba a establecer un protocolo de liberación", explica López.

Dice que su vida se convirtió en armar, desarmar el cambuche y caminar.

"Nos quedábamos en diferentes lugares. Nunca estuvimos más de cuatro o cinco días en el mismo sitio", recuerda.

Afirma que las nueve personas que lo secuestraron fueron las nueve que permanecieron con él todo el tiempo de su plagio.

"Nunca tuve a ciencia cierta los motivos o las razones de mi secuestro. Algunos decían que estamos pidiendo lo normal un despeje y otras cosas más allá no más conozco el tipo de exigencia por mi rescate", explica el funcionario.

Cuenta que siempre tuvo vigilancia las 24 horas del día y no tenía conversaciones con guerrilleros.

"Muchas veces les dije que enviarán un comunicado para que mi familia estuviera tranquila y el cinco de mayo me pidieron el correo de mi esposa. Se escribió un mensaje que yo asumí había llegado y después me enteré que nunca llegó", recuerda.

- El trato fue humano

En los meses que permaneció secuestrado López dice que los guerrillero le dieron un trato humano: "No tengo quejas de maltrato ni malas palabras ni agresiones a mi integridad mis necesidades básicas fueron cubiertas".

Sin lugar a dudas dice que lo más dificil fue haberse alejado de su familia.

"No saber nada de mi familia fue lo más dificil y no poder hacer nada", cuenta.

Herledey empezó a hacer rutina de ejercicios para poder pasar el tiempo porque cuenta que todo allí era tedioso.

- El anuncio de su liberación

Tres días antes de la liberación dice López fueron días normales. Entonces escuchó que debían conseguirle una maleta buena a ese muchacho para que empezaran a caminar porque ya se habían dado las cosas.

"Me dijeron vamos a empezar caminar hacía el sitio de su liberación y llegamos a un lugar y allí me ordenaron ponerme el uniforme porque me iba", cuenta emocinado.

En el momento que lo entregaron los guerrilleros le dieron el comunicado para las Naciones Unidas y le dijeron que "cuando quiera volver aquí lo esperamos".

- Su salud

Después de la liberación el funcionario de la ONU se hizo un chequeo médico.

"Tenia algunas lesiones en mi rodilla parecía ser Leishmaniasis y me han hecho algunos exámenes y tengo cita médica para descartar que sea Leishmaniasis", explica.

Afirma que bajó 10 kilos de peso por causa del secuestro y que inicialmente se encuentro en un proceso de adaptación con su familia y sus actividades.

"Después del secuestro me di cuenta que aún tenía un millón de pesos en la billetera no me los quitaron", explica en medio de risas.

