Uribe es respetuoso de la justicia pero tiene derecho a disentir: Jaime Granados

El abogado del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados, en diálogo con Mañanas BLU se refirió a la cita que cumplirá el ahora senador del Centro Democrático en la Corte Suprema de Justicia para entregar su versión libre dentro de la investigación preliminar que se adelanta en su contra por supuestos nexos con el hacker Andrés Sepúlveda. (Lea también: Álvaro Uribe rendirá versión libre en caso de hacker Sepúlveda este martes )



“Él responderá las preguntas que quiera formularle el señor magistrado y, terminada la diligencia, hará un pronunciamiento público de unas apreciaciones que tiene sobre todos los sucesos que han preocupado al país en relación con la Corte Suprema de Justicia”, dijo.



Uribe deberá explicar en sesión privada con el magistrado José Luís Barceló si tenía o no conocimiento de las interceptaciones que hizo Sepúlveda a los correos electrónicos de los negociadores de la guerrilla de las Farc en el proceso de paz. (Lea también: Condenado a 10 años de prisión el hacker Andrés Sepúlveda )



“El presidente siempre ha sido claro que es respetuoso de la justicia, siempre comparece y nunca ha desafiado a la institucionalidad, pero no significa que no tenga derecho de disentir y de no estar de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado”, aseveró.



Uribe fue señalado por parte de Sepúlveda de haber sido receptor de información obtenida mientras trabajaba durante la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.