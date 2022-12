Uribe invitó a Vargas Lleras a que lo denuncie penalmente

En el libro ‘Enemigos: Santos y Uribe ¿Por qué se odian?’, de la periodista Vicky Dávila, el exministro Germán Vargas Lleras calificó de "curiosa" la forma en que el expresidente Uribe recibió la noticia del atentado y cuestionó el "show mediático" de Uribe tras el atentado en su contra del 10 de octubre de 2005.

Publicidad

A propósito, el expresidente Álvaro Uribe en diálogo con Blu Radio aseguró que le duele que después de tanto tiempo “Germán Vargas Lleras y su esposa lo acusen a él del atentado” e increpó al exministro a que lo denuncie penalmente.

“Yo debí de haber nacido en la época en la que se hacían los duelos. En la época en las que se decían las cosas de frente. Esto me abruma, me maltrata y me da un dolor profundo”, dijo Uribe.

Publicidad

El exmandatario reiteró que en esa época el hoy fórmula vicepresidencial del presidente Juan Manuel Santos, acusó reiteradamente a su exministro de Defensa de estar detrás del atentado.

Publicidad

“Yo pediría al doctor Vargas Lleras y a su esposa que entablen una denuncia penal contra mí. Me parece de la mayor gravedad que ellos me acusen periodísticamente con motivos electorales. Si tienen fundamentos que los expongan ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia”, manifestó.

“Primero acusó al doctor Santos. Después se volvieron amigos y entonces ahora me acusan a mí”, puntualizó.

Publicidad

El atentado a Germán Vargas Lleras ocurrió el 10 de octubre de 2005 cuando un carro bomba explotó mientras su esquema de seguridad transitaba por la carrera 9 con calle 70 A en Bogotá. Los hechos fueron atribuidos a la guerrilla de las Farc, acusación que en su momento fue apoyada por el entonces director del DAS, Jorge Noguera.