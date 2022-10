Uribe planteó a Farc desmilitarización y cese bilateral del fuego, dice Coronell

Este fin de semana se revivió el enfrentamiento entre el senador Álvaro Uribe y el periodista Daniel Coronell, luego que éste publicara la columna de opinión El enlace secreto entre Uribe y ‘Catatumbo’, en donde asegura que el gobierno del expresidente “les ofreció a las Farc la posibilidad de desmilitarizar un área y efectuar un cese bilateral del fuego”.

Publicidad

Dicho contenido molestó al congresista del Centro Democrático y como es usual se manifestó a través de su cuenta en Twitter, llegando a asegurar que el presidente Juan Manuel Santos ha comprado al periodista Coronell.

‘’@AlvaroUribeVel: Tengo prueba de que Santos conoció columna de Coronell antes de publicación, la recomendó contra mi Gobierno. Dispuesto a compartirla a periodistas’’.

Publicidad

Tengo prueba que Santos conoció columna d Coronel antes d publicación,la recomendó contra miGbno.Dispuesto a compartirla a periodistas — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 5, 2014

Publicidad

‘’@AlvaroUribeVel: Santos ministro compraba a Coronell con publicidad y decía que era ganada por licitación. De presidente lo compra con extensión tv sin licitación’’.

Debido a lo anterior, el columnista respondió:

Publicidad

‘’@ DCoronell: Desde luego que no me he vendido a nadie. Tampoco me silenciaron con amenazas a mí y a mi familia. No le tengo miedo @AlvaroUribeVel’’.

Publicidad

Desde luego que no me he vendido a nadie. Tampoco me silenciaron con amenazas a mi y a mi familia. No le tengo miedo @AlvaroUribeVel — Daniel Coronell (@DCoronell) October 5, 2014

Publicidad

‘’@DCoronell: Se lo he dicho, ni calumnias, ni seguimientos ilegales, ni amenazas me podrán callar. Tendrá que usar métodos más drásticos @AlvaroUribeVel’’.

Publicidad

‘’@DCoronell: No le he mostrado mi columna a @JuanManSantos antes de publicarla. Esa es otra mentira del senador @AlvaroUribeVel”.