Usuarios inconformes con ampliación de plazos pueden pedir cambio de plan, dice Icetex

Daniel Torres, representante de usuarios del Icetex, amplió en Mañanas BLU su denuncia que indica que los deudores del organismo quedaron más endeudados luego de acceder al Plan de Auxilios del Icetex, con el que se buscaba un alivio económico tras su creación en marzo del 2020.

De acuerdo con Torres, incluso conoce casos de personas que han querido suicidarse porque el panorama es peor que antes de la pandemia.

“En esa ampliación de plazos no les informó a los deudores que iba a multiplicar por dos o tres veces el número de cuotas. Hoy en día están desesperados. Hay gente que me ha escrito que se ha querido suicidar”, dijo.

En ese sentido, el representante explicó que no aumentaron el monto de las cuotas, al contrario, las disminuyeron en valor, pero las multiplicaron.

“Es impuesta, contrario a lo que dijo el Icetex. Lo que hicieron fue poner una grabación en la línea de atención y los usuarios fueron inducidos a aceptar”, manifestó.

Por su parte, el director del organismo, Manuel Acevedo, dijo que no se trató de una imposición, sino que los acuerdos de ampliación el producto de un consenso y añadió que no es cierto que no se puedan hacer abonos a capital.

“Sí se hacen abonos a capital de manera extraordinario. Eliminamos el correo porque ya el sistema automáticamente reconoce el pago”, explicó.

En ese sentido, Acedo explicó que aquellos usuarios que consideren que deben cambiar el plan de pagos lo pueden hacer.

“Van más de 13.000 personas que han cambiado el auxilio que en ese momento tenían. Algunos lo han revertido porque dicen que ya pasaron el momento difícil y han retomado su plan de pago original”, añadió.

El director del Icetex explicó que la solicitud puede realizar la petición a través de la línea de atención.

“Todo eso lo pueden hacer y no tienen que ir a la oficina. Lo pueden hacer a través de la línea de atención dispuesta para atender las inquietudes del plan de auxilio”, manifestó.

Escuche las entrevistas en Mañanas BLU: