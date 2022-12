Valdemar Franklin Quintero, la piedra en el zapato del narcotráfico en Medellín

Otro viernes trágico, así tituló el periódico regional El Colombiano su edición del sábado 19 de agosto de 1989, un día después de que sicarios acabaron con la vida del entonces comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Valdemar Franklin Quintero.

Eran las 6:15 de la mañana y así recordó el momento su hijo Richard, en entrevista con la estrategia Medellín Abraza su historia: “Recuerdo que él se despide de mí mamá, va hasta mi cuarto, él me decía cariñosamente vago y me dice “Chao vago, me voy” y se fue. En el momento que yo entro al baño, mi madre grita. Se había materializado la tragedia”, contó.

El coronel se dirigía a su trabajo en su camioneta en compañía del conductor y un escolta, cuando en la intersección de la avenida 80 con la calle 48, occidente de Medellín, fueron interceptados por un grupo de sicarios que los atacaron con ráfagas de metralla. Quintero recibió más de 30 disparos que le causaron la muerte de inmediato.

Muy cerca de allí, pero un mes y medio antes, fue asesinado con un carro bomba el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur. Ambos ataques están atribuidos al Cartel de Medellín.

Y como un recuerdo a 30 años de sus muertes, en la zona de la ataque, donde hoy está la estación Floresta del Metro de Medellín, fue develada una placa conmemorativa y la portada que registró el medio regional, un homenaje que, según Richard, recuerda la memoria de su padre "y muchos héroes que cayeron en Medellín por culpa del narcotráfico. Algo muy sentido que reivindica el nombre de miles de policías, jueces y periodistas que, por luchar contra el narcotráfico y la corrupción de este país, entregaron su vida”.

Un espacio que hace memoria al 'Incorruptible', el apodo que le dieron los mismos delincuentes que él persiguió y logró capturar, como el caballista Fabio Ochoa, en su lucha contra el narcotráfico.