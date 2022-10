Vallecaucano sobrevivió a COVID-19 en España, pero su mamá murió por el virus

Damián Raúl Rivera, de 44 años, oriundo de Palmira Valle, llegó a un hospital en Cádiz - España con síntomas de coronavirus en los primeros días de marzo.

Dice que su condición era crítica y que los médicos le dieron pocas esperanzas de vida.

“Casi no estaba respirando cuando llegue al hospital. Me diagnosticaron neumonía bilateral por coronavirus. El médico dijo que mis pulmones ya no aceptaban aire”, dijo Rivera.

El colombiano, contra todo pronóstico, ya está en casa recuperado. No obstante, antes de ser dado de alta del hospita

l, recibió la noticia de la muerte de su mamá a causa de coronavirus en la ciudad de Madrid - España.

“Cuando estaba en cuidados intensivos me di cuenta que a mi madre también la hospitalizaron en Madrid. Desgraciadamente la atención para ella no fue oportuna y murió a las 24 horas”

El vallecaucano vive hace un año en España y hasta antes de contraer el virus trabajaba en una empresa de vigilancia. Desde su casa pidió a los colombianos que cumplan la cuarentena porque, según él COVID-19 no es un juego.

